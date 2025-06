La scorsa settimana si è verificata la prima crisi tra Helena Prestes e Javier Martinez da quando i due hanno iniziato a frequentarsi all’interno della Casa del Grande Fratello. Ciò è avvenuto dopo le rivelazioni di Carlo Motta, ex fidanzato della modella brasiliana, che ha detto di averla vista in più occasioni all’insaputa del pallavolista argentino che, dopo averlo scoperto, si sarebbe arrabbiato e non poco.

Nella giornata di sabato, Helena ha pubblicato una storia su Instagram mettendo a tacere coloro che parlavano di una rottura con Javier: “Io spero ancora che la realtà faccia più rumore della fantasia e la realtà è che io amo Javier e che non posso permettere a nessuno di portarmi via i nostri momenti insieme o di limitare la nostra felicità. Smettete di commentare, attaccare le persone o parlare di tradimento, questo fa veramente male perché non c’è stato. Prego, fatevi avanti. Prendetevi pure il vostro momento. Noi due intanto continueremo a vivere”.

Le parole "sospette" di Gessica Notaro

Tuttavia, nonostante il chiarimento dell’ex gieffina, la reazione di Gessica Notaro, manager e migliore amica di Javier Martinez, ha fatto scattare un nuovo campanello d’allarme. La donna ha prima minacciato di adire azioni legali nei confronti di coloro che sui social hanno offeso più volte Javier, e poi ha smesso di seguire la Prestes su Instagram. Ieri, infine, ha scritto: “Scegliamo di scrivere queste poche righe per ringraziarvi dei messaggi di solidarietà ricevuti in questi giorni - ha scritto parlando anche a nome del socio, Mauro Catalini -. Ci scusiamo per questo silenzio ma noi rappresentiamo professionalmente Javier Martinez e pur essendogli affettuosamente vicini non potremo essere noi a dare risposte alle domande riguardo la sua vita personale in questo momento. Se mai ci sarà la volontà di dare comunicazioni ufficiali sarà Javier a sceglierne il tempo e la modalità”.

"Javier Martinez potrebbe lasciare la sua agenzia", l'indiscrezione

Ma non è tutto. Nelle ultime ore, infatti, Deianira Marzano ha rivelato che Javier Martinez starebbe pensando di lasciare la sua agenzia: “Mi è stato riferito che Javier starebbe valutando l’idea di lasciare la sua agenzia, scelta che pare non sia stata accolta con entusiasmo. Sempre secondo quanto mi è stato detto, c’è chi teme che possano, a causa di questo, iniziare ad alimentare la figura di Carlo (Motta, ndr), forse anche per creare un po’ di tensione, sapendo che i rapporti tra Javier e Helena non sarebbero proprio distesi a causa di quest’ultimo e del caos che starebbe generando.

Ovviamente si tratta solo di voci, ma la sensazione è che certe dinamiche non siano del tutto casuali. Ad oggi vi garantisco che i ragazzi stanno ancora insieme e non si sono assolutamente lasciati. Devono solo affrontare una scelta importante riguardo l’agenzia e cercare di uscire indenni da tutta questa bufera mediatica che – va detto – è stata alimentata da chi sappiamo”.

Mariana Prestes rompe il silenzio: "Capisco l'affetto per Helena, ma..."

Nelle ultime ore, a rompere il silenzio è stata anche Mariana Prestes, sorella di Helena: “Ciao, cari tutti. Vorrei aprile il mio cuore, anche solo per un momento... Ricevo tanti messaggi su Helena, e capisco l'affetto! Anch'io mi preoccupo per lei ovviamente. Ma ci tengo a ricordare, con tutto il rispetto e l'amore che non lavoro con lei, non sono responsabile dei suoi contenuti e non ho l'obbligo di parlare per lei qui. Questo spazio è mio. E' il luogo dove condivido le mie esperienze, riflessioni, i miei sentimenti. Siamo tutti responsabili dell'ambiente che contribuiamo a costruire. E la vostra collaborazione è fondamentale affinché questo rimanga uno spazio di scambio autentico, rispetto e consapevolezza”.