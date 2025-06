E’ tempo di presentazioni ufficiali in famiglia per Helena Prestes. La modella brasiliana, ovviamente insieme a Javier Martinez, ha raggiunto la Sardegna per incontrare i familiari del pallavolista argentino, il quale ha pubblicato tra le sue Instagram stories una foto della fidanzata in compagnia di suo fratello Juan. Un’immagine che mette la parola fine alle polemiche successive alle rivelazioni di Carlo Motta (ex fidanzato di Helena), che a Fanpage.it aveva dichiarato di aver incontrato più volte la Prestes dopo la fine del Grande Fratello.

Helena Prestes, le parole sulla storia con Javier Martinez

“Quello che dicono le persone mi entra da una parte e mi esce dall’altra, perché ci sono troppi giudizi. Stamattina Javier mi mancava tantissimo e ho detto metto una storia, un post, mi è venuto il pensiero, poi ho tolto il telefono, perché l’avevo già scritto a lui che mi mancava. Ti devi addestrare a non lasciarti andare ai commenti, all’onda - ha dichiarato l’ex gieffina al podcast Forte e Fragile -. Anche perché il mio rapporto con lui qui fuori è intenso, stiamo vivendo con tanta calma e tanta riservatezza perché non è uno scherzo, noi sappiamo dentro quello che proviamo e anche il nostro modo di reagire, quindi lo stiamo tenendo riservato”.