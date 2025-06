Sophie Codegoni avrebbe voltato definitivamente pagina dopo la fine della relazione con Alessandro Basciano, quest’ultimo denunciato per stalking proprio dalla sua ex compagna, e per il quale stato disposto da parte della Corte di Cassazione il divieto di avvicinamento alla nota influencer e l’applicazione della misura del braccialetto elettronico.

Dopo le voci dei mesi scorsi che parlavano di una conoscenza , Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina (voci mai confermate), adesso sembra che Sophie stia frequentando un altro calciatore. In questi giorni, l’ex gieffina si trova in vacanza in Sardegna insieme ad alcuni amici (con lei c’è anche sua figlia, che però non può più mostrare sui social dopo il divieto posto da Basciano), e tra questi ci sarebbe anche Andrea Petagna, attaccante del Monza che in passato ha militato anche tra le fila di Atalanta e Napoli.

Sono diverse le segnalazioni al riguardo, e l’ultima di tempo è arrivata a Deianira Marzano, che ha aggiunto: “Pare che sia nata una nuova coppia: Petagna e Sophie”. E’ bene sottolineare che al momento si tratta solo di un pettegolezzo e che, fatta eccezione per qualche rumor, non esistono prove circa la frequentazione tra Sophie e Petagna.

Intanto, nei giorni scorsi è esploso un nuovo gossip che vede protagonista Alessandro Basciano. Stando ad una segnalazione, riportata dai colleghi di LolloMagazine, il dj ligure starebbe frequentando Asia Annunziata, giovane influencer, con la quale sarebbe stato avvistato in atteggiamenti complici durante una serata in discoteca e in un resort di Mykonos.