Dopo i rumor e le indiscrezioni che si rincorrevano da diversi mesi, lo scorso maggio Giulia De Lellis aveva annunciato di essere incinta di una bambina, che lei e il compagno, Tony Effe, avevano deciso di chiamare Priscilla.

Ieri pomeriggio si è tenuto il baby shower per la piccola, alla presenza di parenti e amici. Gli ospiti sono stati accolti in un giardino e, aver consumato al buffet, hanno potuto dedicarsi a diverse attività, tra cui quella di dipingere alcuni bavaglini per la bambina in arrivo.

Nonostante né Giulia né Tony abbiano condiviso sui le foto relative alla giornata di ieri, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha pubblicato tra le sue Instagram stories un’immagine dei futuri genitori sorridenti e affiatati. Priscilla dovrebbe nascere il prossimo novembre.