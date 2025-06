Stefania Orlando è finita nuovamente nel mirino degli hater. Dopo aver condiviso sul suo profilo Instagram un video nel quale si mostra in costume da bagno, sono arrivati commenti poco gradevoli rivolti alla concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello.

La showgirl ha però risposto per le rime, e a chi le ha scritto “anche se stai bene, a una certa età eviterei”, ha replicato: “’A una certa età’, complimenti per la fantasia! Può argomentare perché una donna dovrebbe rinunciare ad indossare un bikini? E a che età bisognerebbe smettere? Così me lo segno". A chi, invece, ha fatto riferimento alla “plastica” insinuando che l’ex gieffina sia rifatta, Stefania ha replicato: “Tutta nature, i’m sorry”.

Poi Stefania si è lasciata andare ad uno sfogo: “Con la tua rabbia ingiustificata verso chi si sente tranquilla e serena nel postare un video in bikini, così come ce ne sono altri in tailleur o in jeans. L’età, già, dimenticavo che noi donne dobbiamo stare attente a non esporci troppo. Da giovani, perché altrimenti possiamo provocare, e da meno giovani perché altrimenti siamo ridicole. Povere noi. Vittime del bigottismo e della cattiveria, soggette a commenti lapidari, soprattutto femminili. Che stress”.