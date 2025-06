A L'Isola dei Famosi, Il rapporto tra Teresanna Pugliese e Cristina Plevani continua ad essere turbolento. Di recente, la vincitrice della prima storica edizione del Grande Fratello aveva detto di trovare l’ex tronista di Uomini e Donne “machiavellica”, ed è per questa ragione che l’aveva nominata.

Nelle ultime ore si è verificato un nuovo scontro tra le due: tutto è partito dalla questione della legna del fuoco, e da lì è scoppiato un vero e proprio litigio. Teresanna, infatti, ha accusato Cristina di essere “sempre negativa”, e per tutta risposta la Plevani le ha ribadito di trovarla falsa.

A quel punto la Pugliese è esplosa: “Se non ti sta bene cambia isola. Sei sempre negativa. Io faccio i monologhi? Sono falsa? Non hai mai parlato per 2 mesi, all’improvviso sei venuta fuori con i monologhi. Mi sono offesa perché non puoi abbracciarmi, sorridermi, e poi dirmi che sono machiavellica. La falsa sei tu, sei stata zitta per 2 mesi poi esplodi alle nomination. Io sono sempre stata questa”. Cristina ha replicato senza esitare: “Aspetto che vai a casa, poi posso tornare anche io. Non parlare di amiche. Ti sei offesa? Ma chi ci crede!”.

In seguito, evidentemente provata, Teresanna è andata a sfogarsi da Jey Lillo lamentandosi un po’ in generale del gruppo, ma riferendosi evidentemente a Cristina: “La cosa che mi ferisce è che hanno la capacità di cambiare da un momento all’altro. Il giorno prima mi abbracciano, mi danno uno sguardo familiare, il giorno dopo mi dicono che sono falsa. Dico, ma come è possibile? Questa roba mi uccide!”.