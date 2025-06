Sembrava procedere a gonfie vele la storia d’amore tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara. Tuttavia, nelle ultime ore un’indiscrezione lanciata da Alessandro Rosica ha fatto scattare un campanello d’allarme tra i fan della coppia nata durante l’ultima edizione di Uomini e Donne.

Il noto esperto di gossip, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto dell’ex tronista romano in quel di Marbella, aggiungendo la seguente didascalia: “Gianmarco Steri a Marbella, senza Cristina. Qualcuno direbbe che questa è una perfetta vacanza da single. Avevo forse ragione?”.

Com’era lecito aspettarsi, le parole di Rosica hanno scatenato un vero e proprio terremoto. Moltissimi utenti hanno preso le difese di Gianmarco, sostenendo che lui si trovi lì per l’addio al celibato di un suo amico e che non ci sia nulla di male nel concedersi una vacanza senza la sua fidanzata.

Intanto, Cristina ha rivelato di essere tornata a casa sua e di aver ripreso in mano la sua vita. Tuttavia, alcune risposte dell’ex corteggiatrice hanno lasciato perplessi i suoi followers. Una di loro le ha infatti chiesto alla Ferrara (che non ha mai menzionato Gianmarco), se lei e il fidanzato stiano pensando di andare a convivere. Lei ha detto che, almeno per il momento, non hanno alcuna intenzione di andare a vivere insieme. Una risposta che, sommata ai rumor delle ultime ore, ha fatto scattare un campanello d’allarme tra i fan della coppia.

Nel frattempo, nelle passate settimane il nome di Gianmarco Steri è stato accostato al Grande Fratello. Si vocifera che l’ex tronista stia facendo di tutto per diventare un concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini. E’ dunque in arrivo una nuova avventura televisiva per il barbiere romano? Staremo a vedere.