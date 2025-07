Alfonso D’Apice è stato uno dei protagonisti della passata stagione televisiva targata Mediaset. Prima la partecipazione a Temptation Island insieme all’allora fidanzata Federica Petagna, poi l’approdo nella Casa del Grande Fratello dove ha trovato l’amore con Chiara Cainelli.

In un’intervista rilasciata a ComingSoon, l’ex gieffino ha parlato proprio di queste due esperienze: “Due esperienze completamente diverse, che nel mio caso si sono intrecciate visto che io sono entrato nella Casa e ho ritrovato la mia ex con il suo tentatore. A Temptation Island c'è tanto di non visto perché è registrato. Mi sono divertito tanto. Sono meno giorni e nel villaggio vivi l'esperienza con altri ragazzi che hanno il tuo stesso scopo. Non è un reality vero e proprio come il GF. Le amicizie nate nel villaggio continuano ancora oggi, sento tutti i miei compagni di avventura. Ho un bellissimo rapporto con tutti, anche con la redazione e Filippo Bisciglia. Al GF invece tutti, o quasi, partecipano per mettersi in mostra. Ci sono tante persone che fanno tv da anni e quindi sanno bene come comportarsi davanti alle telecamere. Per quanto possano nascere dei legami, la gente partecipa per arrivare in finale e vincere”.

Poi ha aggiunto: “Il momento più difficile vissuto nella Casa? Quando sono uscito. Io ho vissuto gli ultimi giorni nella Casa che non stavo bene di salute, ero nervosissimo. Mi aspettavo da parte di qualche concorrente un occhio di riguardo e invece tutto il contrario. Sono stato male, davvero.Tornare alla mia quotidianità, quindi, è stato quasi un sollievo. Il momento più bello? Tutto il percorso con Chiara. Stiamo davvero bene insieme. Stiamo costruendo qualcosa di importante. Ora mi trovo a Trento da lei, le cose tra noi vanno benissimo. Avevamo delle aspettative alte entrambi, ma già nella Casa avevamo capito che poteva andare bene tra noi. Non litighiamo mai, al contrario di quello che a volte scrivono sui social. Ci siamo trovati, ci compensiamo e completiamo. Siamo una coppia normalissima”.