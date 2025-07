Il gossip si fa sempre più caldo e coinvolge due protagonisti di Amici 24: il cantante Nicolò Filippucci e la ballerina Rebecca Ferreri. Secondo un'indiscrezione diffusa dall’esperta di gossip Deianira Marzano, i due ex allievi del talent show di Maria De Filippi sarebbero più che semplici amici. Si vocifera infatti che tra Nicolò e Rebecca sia nato un amore inaspettato e discreto, che i due starebbero vivendo lontano dai riflettori.

Un amore inaspettato

Fino a qualche tempo fa, tra Nicolò e Rebecca sembrava esserci solo una bella amicizia. Nessuno avrebbe mai immaginato che le loro strade, che si erano incrociate all’interno della scuola più famosa d’Italia, potessero intrecciarsi anche sotto il segno della passione. Eppure, l’indiscrezione è chiara: i due ex protagonisti di Amici 24 si starebbero frequentando, anche se con molta discrezione.

Rebecca Ferreri, ballerina di talento, era stata parte della squadra di Deborah Lettieri. La sua permanenza nella scuola di Amici, però, è stata breve: a causa di un piazzamento poco favorevole in classifica, Rebecca è stata costretta a sfidare il ballerino Dandy Cipriano, che l'ha eliminata durante una sfida.

Nicolò Filippucci, invece, ha conquistato un posto del Serale di Amici, dove ha ottenuto l’apprezzamento del pubblico e dei critici. Nonostante la sua eliminazione, Nicolò ha lasciato un segno indelebile nella trasmissione. In un’intervista post-eliminazione, il giovane cantante ha parlato delle critiche ricevute, affermando di averle interpretate come un'opportunità di crescita.

La riservatezza della coppia

Stando a quanto riportato dalla Marzano, i due ex allievi di Amici stanno vivendo il loro rapporto in totale riservatezza. La scelta di mantenere un basso profilo potrebbe derivare dal desiderio di proteggere la loro privacy, lontano dai riflettori che spesso accompagnano le storie d’amore nate nel mondo della televisione. Nonostante la discrezione, il gossip è ormai lanciato, e i fan non possono fare a meno di commentare e speculare su questa nuova coppia.