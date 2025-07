Dopo le voci di una presunta crisi che sembravano mettere in discussione la solidità della loro relazione, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara sono riusciti a smentire le speculazioni, decidendo di partire per la loro prima vacanza insieme. Una scelta che avrebbe dovuto segnare l'inizio di un momento romantico e di svago, e invece…

La coppia, che si è conosciuta durante l'ultima edizione di Uomini e Donne, ha optato per una meta da sogno: Santorini, la splendida isola greca famosa per i suoi panorami mozzafiato e le case bianche con tetti blu. Tuttavia, il viaggio si è rivelato più complicato del previsto quando, anzi non è mai iniziato. Una volta arrivati in aeroporto, infatti, Gianmarco è stato fermato al controllo passaporti poiché si era presentato con la sola patente di guida come documento di identità. Una scelta che, come sottolineato in una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, non ha permesso all’ex tronista di imbarcarsi sul volo diretto verso la Grecia. La patente, infatti, non è considerata un documento valido per viaggiare all'estero, come ben sanno molti viaggiatori abituali.

In un momento in cui le voci di una possibile crisi tra loro erano sempre più insistenti, questa vacanza doveva scrivere la parola fine alle speculazioni. La scelta di partire insieme e trascorrere del tempo in un angolo del mondo così romantico è, infatti, il segnale che tra i due c'è sintonia, nonostante le difficoltà che possono aver affrontato una volta usciti dal programma di Canale 5. E se c’è una lezione da imparare da tutto questo, è che forse la prossima volta, oltre a scegliere la destinazione giusta, Gianmarco farà bene a controllare anche il tipo di documento giusto... perché, come tutti sappiamo, non basta una "patente d’amore" per volare all’estero!