Il sogno di Milly Carlucci continua, anche se con qualche deviazione. Dopo anni di tentativi, anche per la prossima edizione di Ballando con le Stelle Francesco Totti ha declinato l'invito a entrare nel cast del programma di punta di Rai 1. Nonostante la sua recente partecipazione come “ballerino per una notte” durante lo speciale Sognando Ballando con le Stelle, l’ex capitano della Roma ha ribadito il suo “no” a un impegno più continuativo sul palco dell’Auditorium Rai.

Ma Milly non si è data per vinta. Secondo quanto rivelato dal giornalista Gabriele Parpiglia nella sua rubrica Chicchi di Gossip, la conduttrice avrebbe deciso di virare l’attenzione su una nuova generazione della famiglia Totti: Chanel, la figlia secondogenita di Francesco e Ilary Blasi.

Chanel Totti, 18 anni, è già una presenza seguita sui social, appassionata di danza e sempre più sotto i riflettori mediatici. L’idea di vederla cimentarsi in salsa, cha-cha e tango ha acceso l’interesse del pubblico e sembra che le trattative con la produzione siano attualmente in corso. Una scelta che potrebbe portare freschezza e nuovi target di pubblico al programma.

Il cast tra conferme, smentite e indiscrezioni

Al momento la lista ufficiale dei concorrenti non è ancora stata confermata, ma le voci si rincorrono. Tra i possibili partecipanti troviamo:

Rosa Chemical , cantante e performer sempre sopra le righe

, cantante e performer sempre sopra le righe Alex Schwazer , ex marciatore olimpico, che romperebbe la sua regola “no reality”

, ex marciatore olimpico, che romperebbe la sua regola “no reality” Melissa Satta , showgirl ed ex velina

, showgirl ed ex velina Lorena Bianchetti , conduttrice di “A Sua Immagine”

, conduttrice di “A Sua Immagine” Barbara d’Urso, il cui ritorno in Rai potrebbe passare proprio da Ballando con le Stelle

Non ci saranno invece Francesco Totti, come detto, Francesca Pascale (attesa però come ospite per una serata) e Flavio Insinna, che ha smentito le indiscrezioni con un ironico post social: “Si può andare a cena per affetto e simpatia anche senza parlare di lavoro”.

Quando inizia Ballando con le Stelle

La nuova edizione di Ballando con le Stelle dovrebbe partire, come da tradizione, tra ottobre e novembre 2025 su Rai 1, ma l’attesa per la conferma del cast ufficiale è già alle stelle. Chanel Totti sarà davvero tra i protagonisti in pista? Per ora, tutto tace. Ma Milly Carlucci ci ha abituati a sorprese da prima serata.