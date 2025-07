Belen Rodriguez continua a essere al centro dell’attenzione mediatica, con la sua vita privata e professionale che non smettono mai di far parlare. Negli ultimi giorni, la showgirl argentina ha fatto notizia per una novità importante legata al suo brand: ha ottenuto l’autorizzazione dal Registro europeo delle proprietà intellettuali per utilizzare il nome della figlia, Luna Marì, come marchio commerciale.

La pratica, stando a quanto riportato da Affari e Maranza, sarebbe stata avviata già nel 2022, pochi mesi dopo la nascita della bambina avuta con l’hairstylist Antonino Spinalbese, è stata ora ufficializzata. Il nome Luna Marì diventa così un brand registrato, che Belen potrà utilizzare per sviluppare una linea di prodotti che spazia dall’abbigliamento ai cosmetici, fino ai gioielli ispirati alla sua bambina.

Belen Rodriguez lancia la sua maschera vaginale

Belen Rodriguez torna a sorprendere con una novità nel mondo della cosmetica: la showgirl ha annunciato nelle sue storie Instagram il lancio di una maschera vaginale per il suo brand Rebeja, chiamata “Mia”. Un prodotto innovativo e delicato, pensato per prendersi cura di una zona del corpo spesso trascurata e ancora considerata un tabù.

Con entusiasmo, Belen ha spiegato nei dettagli le caratteristiche della maschera: "Sono molto contenta della sua uscita, la maschera è favolosa perché è ricca di probiotici, batteri buoni che vanno a ripristinare la pelle di quella zona così delicata di cui nessuno si occupa e nessuno fa veramente attenzione. Non è come mettere la crema corpo, questa maschera è dedicata proprio alle zone intime. È ginecologicamente testata e siamo stati molto cauti con i prodotti che abbiamo inserito. Contiene anche postbiotici e acido ialuronico".