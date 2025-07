A Temptation Island i colpi di scena non mancano mai, e al centro del dramma questa volta ci sono Alessio Loparco e Sonia Mattalia, una delle coppie più controverse dell’edizione. Dopo giorni di tensione e riflessioni individuali, Alessio ha deciso di fare un passo verso la fidanzata chiedendo un nuovo falò di confronto. Ma la risposta ricevuta è stata un duro colpo per lui.

Il rifiuto che spiazza

Tutto è iniziato con Sonia, profondamente ferita da alcune immagini viste durante il programma, che aveva richiesto un confronto immediato con il fidanzato. Ma Alessio, in quel momento sopraffatto dalle emozioni, aveva scelto di non presentarsi.

“Non sono venuto perché ero emotivamente preso, avrei preferito un confronto a mente fredda. Ero scosso, ho sofferto molto. Per me era un’opportunità importante ed è andata persa”, ha spiegato Alessio alle telecamere.

Il tentativo di rimediare

Colpito dal peso delle sue decisioni e visibilmente provato, Alessio ha chiesto un secondo confronto per poter finalmente parlare faccia a faccia con Sonia. “Ho bisogno di guardarla negli occhi, capire le sue motivazioni”, ha detto al conduttore Filippo Bisciglia, che si è recato nel villaggio delle fidanzate per riportare la richiesta.

Ma la reazione di Sonia è stata chiara e ferma: “Stasera io non me la sento. Lui deve rispettare il mio dolore e aspettare che io sia pronta. Deve mettere da parte l’orgoglio e ascoltarmi, per una volta”.

Una permanenza inaspettata

La sorpresa arriva quando Filippo rivela ad Alessio che Sonia si trova ancora nel villaggio, nonostante il regolamento preveda che, una volta lasciato il programma, si debba uscire definitivamente. Il motivo? Le altre fidanzate hanno chiesto espressamente che restasse con loro, considerandola un punto di riferimento emotivo. “Quando due concorrenti lasciano il programma devono abbandonare i villaggi. Ma le fidanzate hanno chiesto di far rientrare Sonia, perché la vedono come una guida”, ha spiegato Bisciglia.

Alessio in crisi

La notizia ha lasciato Alessio confuso e deluso. Il ragazzo, visibilmente provato, ha ammesso le proprie colpe e ha mostrato un lato emotivo fino ad ora poco visibile: “E che si fa? Che devo fare? Magari posso chiederlo un’altra volta… Da una parte mi fa piacere perché la riflessione è importante… ma io dove devo aspettare? In albergo? A soffrire... giustamente”. Poi l’ammissione: “Non sono una persona emotiva, ma Sonia per me è una cosa grande. Ho reagito d’istinto e ho sbagliato. Non era una mancanza di rispetto”.

Il commento ironico di Sonia Bruganelli

Anche fuori dal villaggio la vicenda non è passata inosservata. Tra i telespettatori c’era Sonia Bruganelli, che ha ironizzato sull’atteggiamento di Alessio nelle sue Instagram stories. Ha pubblicato una foto tratta dal film Il cavaliere oscuro, con Anne Hathaway in prigione, accompagnata dalla didascalia: “Il che scelgo di farmi difendere da Alessio di Temptation Island per una multa”.