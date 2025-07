Dalla poltrona rossa di Uomini e Donne alla vita quotidiana a due: Martina De Ioannon e Ciro Solimeno sono oggi una delle coppie più amate dal pubblico del programma di Maria De Filippi. Uniti, affiatati e sempre più complici, i due hanno iniziato la loro relazione a gennaio, uscendo mano nella mano dal dating show. Da quel momento, non si sono più lasciati.

Nonostante le iniziali cautele – come dichiarato da entrambi, avevano deciso di procedere con i “famosi piedi di piombo” – Martina e Ciro convivono oggi stabilmente a Roma, a casa di lei. Ma i progetti non si fermano qui: in una recente intervista, la coppia ha rivelato il desiderio di cambiare casa e cercare una soluzione più spaziosa, in vista di una vita insieme sempre più strutturata… e, chissà, magari allargata.

Tra TikTok, frecciatine e dichiarazioni d’amore

Martina è ormai una presenza fissa su TikTok, dove intrattiene le sue affezionate fan con video outfit e sketch divertenti in compagnia del fidanzato. Proprio durante una delle ultime dirette sulla piattaforma, la coppia ha interagito a lungo con il pubblico, parlando apertamente della loro relazione.

Martina ha affrontato anche il tema della differenza d’età tra lei e Ciro, sottolineando come sia fondamentale che entrambi ne siano consapevoli: “È l’amore che fa fare tutto”, ha dichiarato con il sorriso, lasciando intendere che la loro intesa supera ogni ostacolo. Ma non è mancata la frecciatina. A chi accusava Ciro di sentirsi un po’ troppo “Brad Pitt”, Martina ha risposto con una battuta al vetriolo: “Ognuno ha i suoi gusti. Siete voi che avete fatto diventare Brad Pitt chi non era Brad Pitt!”. Un commento che molti hanno subito associato ad uno dei suoi ex, ovvero Raul Dumitras.

Nessun ritorno a Temptation Island

Durante la stessa diretta, a chi ipotizzava una loro futura partecipazione a Temptation Island in versione coppia, Martina ha risposto senza mezzi termini: “No ragazze, non esiste, io lo ammazzo. Che Temptation?! Noi non siamo una coppia in crisi! Ti uccido, ti ammazzo”.

In un mondo dove molte coppie nate in tv si spengono velocemente una volta spenti i riflettori, Martina e Ciro sembrano intenzionati a fare sul serio. E il pubblico, a giudicare dai numeri sui social, continua a fare il tifo per loro.