Qualche settimana fa, Lorenzo Pugnaloni ha espresso pubblicamente la sua sorpresa e delusione per una richiesta insolita ricevuta da una protagonista di Uomini e Donne. Una donna, infatti, aveva chiesto un compenso di ben 500 euro in cambio di un’intervista sul suo percorso all’interno del celebre programma di Maria De Filippi. “Pensavo di averle viste e sentite tutte – aveva commentato Pugnaloni –. Avevo in mente un’intervista con una signora, una dama. Poi mi arriva un vocale in cui questa signora mi dice che, essendo una professionista (non si sa di cosa), chiede un compenso di 500 euro”.

L’identità della misteriosa donna era rimasta fino a ieri un segreto, ma ora è arrivata la rivelazione: si tratta di Isabella. In un’intervista rilasciata gratuitamente all’Opinionista Social, Isabella ha ammesso di essere stata lei a chiedere quel compenso. “Sì, quella dama ero io – ha spiegato –. Sono stata consigliata da una persona che voi conoscete bene a rispondere e chiedere un compenso in cambio dell’intervista. Sinceramente non avevo idea di come funzionasse. L’ho fatto in buona fede”. Al momento, però, Isabella ha preferito non svelare chi sia questa figura misteriosa che l’ha consigliata, promettendo di farlo “prossimamente”.

Durante la stessa intervista, Isabella ha anche condiviso il suo pensiero su Tina Cipollari, uno dei volti storici di Uomini e Donne: “Tina mi ha deluso. Inizialmente avevo molta simpatia per lei, l’avevo conosciuta ai tempi del primo Grande Fratello insieme a Salvo Veneziano. Rivedendola in trasmissione, però, l’ho trovata incattivita. Non la trovo attinente al mio modo di essere. Anche se lei è un personaggio, ci vuole rispetto nel giudicare le persone! C’è un limite a tutto”.

Isabella ha poi commentato le coppie nate quest’anno nel programma, mostrando particolare ammirazione per quella formata da Francesca Cruciani e Giovanni Siciliano: “Lei è stata davvero una donna coraggiosa ad andare contro tutti. L’ammiro molto! Le avevo anche detto che nella vita non bisogna vivere di rimpianti e lei è stata brava a riprovarci. Quando vedo due persone scegliersi mi emoziono, non provo invidia ma solo felicità… e una piccola speranza nel cuore che magari un giorno toccherà anche a me”.