La settimana televisiva estiva si è aperta all’insegna di una sfida molto attesa tra due volti amatissimi del piccolo schermo: Alberto Angela e Ilary Blasi. Ieri, lunedì 14 luglio 2025, Rai 1 ha trasmesso il quarto appuntamento di Noos – L’avventura della conoscenza, mentre Canale 5 ha acceso la serata con la seconda puntata di Battiti Live, il festival musicale che accompagna l’estate italiana. A completare il quadro degli ascolti, l’esordio di Gerry Scotti al timone de La Ruota della Fortuna nel nuovo access prime time di Canale 5.

Prima serata: vince Battiti Live, ma Alberto Angela resta protagonista

Il programma di divulgazione scientifica condotto da Alberto Angela ha raccolto 1.997.000 spettatori, con uno share del 14,7%. Un risultato solido, che conferma il gradimento del pubblico per i contenuti culturali anche in piena estate.

Tuttavia, a vincere la serata è stata la musica di Battiti Live, che su Canale 5 ha raccolto 2.020.000 spettatori, raggiungendo uno share del 19,8%. Il festival condotto da Ilary Blasi, accompagnata da Alvin e con la partecipazione di Nicolò De Vitiis, ha dominato il prime time, consolidandosi come l’appuntamento musicale più seguito del momento.

Gli altri canali e programmi in prima serata

Su Rai 2 sono andati in onda il quinto e sesto episodio di Elsbeth, spin-off delle celebri serie The Good Wife e The Good Fight, che hanno totalizzato 609.000 spettatori (4,1% di share). Chicago PD su Italia 1 ha incollato davanti alla tv 893.000 spettatori (6,7%).

Rai 3 con Filorosso ha registrato 554.000 spettatori (4,2%), mentre il film L’uomo della pioggia su La7, diretto da Francis Ford Coppola e interpretato da Matt Damon, ha ottenuto un buon 4,6% di share con 633.000 spettatori.

I programmi di Rete 4, Tv8 e Nove hanno raccolto invece ascolti più contenuti, con rispettivamente Quarta Repubblica (dati mancanti), In & Out – Niente di Serio (252.000 spettatori, 1,8%) e Little Big Italy (387.000 spettatori, 2,6%).

Access prime time: boom per Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna

La novità più importante della giornata arriva dall’access prime time di Canale 5, dove Gerry Scotti ha debuttato alla guida della nuova versione de La Ruota della Fortuna. La prima puntata ha raccolto 3.643.000 spettatori, con uno share molto elevato del 21,9%, confermando la forza del game show e il gradimento per il conduttore.

Su Rai 1, Techeteche TopTen ha retto bene la sfida, con 2.876.000 spettatori e uno share del 17,3%, ma è stata superata dalla nuova proposta Mediaset.