Non solo presentazioni dei palinsesti autunnali, a Mediaset è tempo di rivoluzioni anche per i programmi attualmente in onda. Il successo di Temptation Island 2025 è tale da spingere l’azienda a rivedere la programmazione del reality dell’estate. Il programma, prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, raddoppia gli appuntamenti settimanali e si allunga di una puntata, passando dalle sei previste a sette puntate totali.

Ascolti da record

Una scelta dettata dai numeri: il debutto ha registrato 3.452.000 telespettatori con il 27,8% di share, mentre la seconda puntata ha fatto ancora meglio, toccando quota 3.870.000 spettatori con uno share del 30,51%. Un risultato che Canale 5 raramente raggiunge in prima serata, soprattutto durante il periodo estivo.

Le nuove date

I prossimi appuntamenti con Temptation Island saranno quindi mercoledì 23 luglio (quarta puntata) e giovedì 24 luglio (quinta puntata), con un doppio appuntamento settimanale che si ripeterà fino alla conclusione prevista a fine luglio.

Mediaset cancella Mattino 4: stop allo spin-off con Panicucci e Poletti

Mentre Temptation Island vola, un altro programma chiude i battenti. Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela su Dagospia, “Mattino 4” non figura nel palinsesto autunnale di Rete 4. Il talk mattutino, condotto da Federica Panicucci e Roberto Poletti, è dunque ufficialmente cancellato, almeno per ora.

Dopo due edizioni e 255 puntate, il programma – spin-off del più noto Mattino 5 – non tornerà a settembre, anche se entrambi i conduttori continueranno a essere coinvolti in altri progetti Mediaset.

Una chiusura già sfiorata

Non è la prima volta che il futuro di Mattino 4 viene messo in discussione. Già lo scorso dicembre Mediaset aveva valutato una sospensione, poi rientrata all’ultimo minuto. Questa volta, però, la decisione sembra definitiva: lo stop è arrivato a giugno e, salvo sorprese, sarà permanente.

Temptation Island cresce, Mattino 4 chiude: la nuova strategia di Mediaset

I cambiamenti in casa Mediaset sembrano riflettere una chiara strategia: puntare sui contenuti che garantiscono ascolti solidi e ridimensionare gli spazi che non convincono il pubblico. La scommessa sull’intrattenimento estivo, con Temptation Island in prima linea, si sta rivelando vincente. E i numeri, ancora una volta, parlano chiaro.