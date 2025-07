Un’incredibile truffa ha avuto luogo nei giorni scorsi e ha come vittima un uomo, convinto di poter partecipare alla celebre trasmissione televisiva Uomini e Donne, condotta da Maria De Filippi. Due donne, una 66enne residente nella provincia di Terni e una 71enne toscana, sono ora a processo con l’accusa di truffa aggravata.

Secondo quanto riportato dal Corriere dell’Umbria, le due imputate avrebbero finto di essere autrici del dating show di Canale 5 e, dopo aver contattato più volte la vittima per telefono, gli avrebbero promesso un posto sicuro nella trasmissione in cambio di una somma di circa 5.000 euro. Il denaro, secondo la loro versione, sarebbe servito a “coprire le spese organizzative” e a facilitare il suo inserimento nel programma.

Il raggiro e le false promesse

La truffa, ben orchestrata, ha portato l’uomo a recarsi per ben tre volte agli studi Mediaset di Roma, dove gli era stato detto che avrebbe sostenuto dei provini. In realtà, nessuna selezione era prevista e nessun incaricato della produzione era stato coinvolto.

Come se non bastasse, le due donne sono riuscite a spillargli ulteriori 100 euro. Parte di questa cifra sarebbe dovuta servire, secondo loro, per un regalo di compleanno destinato a Maria De Filippi, mentre un’altra parte doveva essere devoluta a una presunta onlus dedicata ai gatti randagi, intitolata a Maurizio Costanzo.

La denuncia e il processo

Una volta resosi conto di essere stato raggirato e mai contattato ufficialmente dalla redazione di Uomini e Donne, l’uomo ha deciso di sporgere denuncia. Il caso è ora finito in tribunale, dove ieri si è svolta l’udienza predibattimentale davanti al giudice Lidia Brutti.

Le due donne, accusate di truffa, dovranno ora rispondere delle proprie azioni davanti alla giustizia.