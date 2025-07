Negli ultimi giorni ha fatto discutere il curioso episodio che ha coinvolto Isabella, ex dama del trono over di Uomini e Donne, protagonista di un acceso dibattito sui social dopo aver chiesto un compenso di 500 euro per rilasciare un’intervista al collega Lorenzo Pugnaloni.

A sollevare il caso è stato lo stesso Pugnaloni, che, incredulo, ha raccontato l’accaduto: "Pensavo di averle viste e sentite tutte. Avevo in mente un’intervista con una signora, una Dama (…) Mi arriva un vocale in cui questa signora mi dice che lei, essendo una professionista (non si sa di cosa), chiede un compenso di 500 euro”.

Isabella conferma: "L’ho fatto in buona fede"

A rivelare la propria identità è stata proprio Isabella, che ha ammesso pubblicamente di essere lei la “dama” in questione. In un’intervista concessa a Opinionista Social, Isabella ha spiegato di aver chiesto il compenso su consiglio di Cosimo Dadorante, altro volto noto del programma: "Quella dama ero io. Sono stata consigliata da una persona che voi conoscete bene a chiedere un compenso. Sinceramente non avevo idea di come funzionasse. L’ho fatto in buona fede”

Il consiglio di Cosimo Dadorante

Nel dettaglio, Isabella ha raccontato di essersi confrontata con Cosimo in merito a un corso immobiliare, e che da quella conversazione è nato il suggerimento di farsi pagare per le interviste: “Mi disse che stava fatturando tanto con interviste varie e di fare altrettanto io. Mi incoraggiò a chiedere soldi come faceva lui. Alla fine, ho chiesto 500 euro, ma in confronto a quello che guadagna lui mi sembrava un compenso giusto. Non ci vedo nulla di male: c’è chi si fa pagare fior di soldi per una semplice foto”.

Sul rapporto con Cosimo e la "gelosia" di Tina

Isabella ha poi espresso parole positive su Cosimo, pur ammettendo un certo disincanto: “L’ho sempre visto come un imprenditore capace. Mi ha detto che gli avrebbe fatto piacere vedermi, ma poi non si è fatto più sentire. Non credo volesse turbare Tina, ma posso dire con certezza: Cosimo non è il mio tipo”

Parlando proprio di Tina Cipollari, Isabella ha lanciato una frecciatina, ricordando un episodio dietro le quinte: “Le chiesi molto carinamente se voleva parlare davanti a un caffè. Lei iniziò solo a urlare dicendo che non voleva essere disturbata. Lì ho capito che è solo gelosa, anche se non lo ammetterà mai”.

Le coppie nate nel programma e il fascino di Diego

Sul meccanismo di Uomini e Donne e le coppie nate nell’ultima edizione, Isabella si è mostrata scettica: “Secondo me non c’è abbastanza tempo per conoscersi. In TV vivi in una dimensione parallela, ma fuori è un’altra storia. È tutto bello finché si balla in studio, ma fuori emergono i veri lati delle persone”

Infine, ha espresso la sua preferenza per due volti noti del programma: Diego De Fazio, definito “il più bello del parterre”, attualmente tentatore a Temptation Island, e Cosimo Dadorante, descritto come “molto simpatico”.