Chiara Ferragni ha un nuovo vicino di casa molto speciale: si tratta nientemeno che di Amadeus, accompagnato dalla moglie Giovanna Civitillo. La curiosa notizia arriva dalla rubrica “C’è chi dice…” curata dal giornalista Giuseppe Candela per il settimanale Chi, che ha svelato come l’influencer e l’ex direttore artistico del Festival di Sanremo ora condividano il pianerottolo in un prestigioso palazzo di Milano.

Secondo quanto riportato, dopo la separazione da Fedez e le voci sulla possibile vendita di Villa Matilda, l’imprenditrice digitale starebbe costruendo una nuova quotidianità nella città meneghina. E tra le nuove abitudini, ci sarebbero anche chiacchierate e caffè in compagnia dei suoi celebri vicini.

Un legame che nasce proprio dal palco di Sanremo 2023, quando Amadeus volle Chiara Ferragni come co-conduttrice al Festival. Un'esperienza professionale che sembra aver gettato le basi per un rapporto di amicizia sincero e duraturo, oggi rafforzato da questa inaspettata vicinanza domestica.

Secondo le indiscrezioni, i rapporti tra i tre sarebbero molto cordiali: si parla di un’intesa fatta di simpatia, complicità e momenti di quotidianità condivisa, lontano dai riflettori.

Da Sanremo a Milano, il sodalizio tra Chiara Ferragni, Amadeus e Giovanna Civitillo sembra destinato a durare, tra amicizia e vicinato.