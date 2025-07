Nuovi sviluppi nella delicata vicenda giudiziaria che vede protagonisti Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, ex concorrenti del Grande Fratello Vip e genitori della piccola Céline Blue. Ieri, presso il Tribunale di Milano, si è tenuta un’udienza cruciale sul tema dell’affidamento della bambina (clicca QUI per l'articolo).

Rigettata la richiesta di affido “super esclusivo”

Secondo quanto dichiarato dall’avvocato di Basciano, Leonardo D’Erasmo, il giudice della sezione famiglia Giuseppe Gennari ha rigettato la richiesta avanzata da Codegoni di ottenere l’affidamento super esclusivo, ovvero la possibilità di prendere da sola tutte le decisioni rilevanti sulla vita della figlia. Il tribunale non ha ravvisato i presupposti per tale misura, ma ha confermato l’affido esclusivo alla madre, in attesa dell’esito del procedimento penale in corso contro Basciano. Il giudice ha inoltre stabilito che il padre potrà vedere la figlia tre volte a settimana e non durante il weekend, come invece richiesto dalla sua difesa.

Sophie e Basciano, interviene Selvaggia Lucarelli

La vicenda giudiziaria è stata commentata anche Selvaggia Lucarelli, che ha deciso di intervenire in difesa di Sophie Codegoni: “In questi mesi sono sempre rimasta colpita dalla totale indifferenza di attiviste e persone che trattano spesso il tema della violenza sulle donne riguardo la triste vicenda di Sophie Codegoni. In questi mesi ho visto, nei suoi confronti, la peggior vittimizzazione secondaria: da personaggi squallidi che hanno consentito all’ex di darle della facile, drogata, instabile a commenti di hater che la ritenevano una pazza ingrata. Nel frattempo però la legge dava ragione a lei, anche perché Basciano ha già precedenti simili e una condanna per aver perseguitato una ex (e in modo spaventoso)”.

E ancora: “Comunque, dicevo, Sophie non ha il profilo giusto perché la si tuteli e la si difenda pubblicamente. È stata sempre lasciata in pasto al pubblico becero, all’ex e al peggior giornalismo. Non ha un percepito abbastanza ‘alto’, se vieni dal GF puzzi di trash, ‘scusa ma non posso dedicarti qualche slide sul mio profilo da militante’”.

Selvaggia ha poi commentato la sentenza di ieri mattina: “Oggi (ieri per chi legge, ndr) su Fanpage leggo questa roba che per chi non sa interpretare il legalese è fraintendibile e ovviamente è la versione dell’avvocato di Basciano. Ma siamo sicuri che le cose stiano così? L’affidamento della bambina è concesso in via esclusiva alla madre (nessuno ha mai chiesto l’affidamento SUPER ESCLUSIVO). Basciano ha DIVIETO DI AVVICINAMENTO A SOPHIE E ALLA BAMBINA e deve indossare il braccialetto elettronico che sarà (pare) finalmente disponibile a fine luglio. Esiste una misura cautelare disposta nel giudizio penale che non è soggetta a interpretazioni, quindi che Basciano possa vedere la figlia tre volte a settimana in presenza di un’altra persona al momento è parecchio improbabile”.