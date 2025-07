Dopo mesi di indiscrezioni e smentite, è finalmente arrivata la conferma ufficiale: Villa Matilda, la lussuosa residenza sul Lago di Como acquistata da Fedez poco prima del divorzio da Chiara Ferragni, è stata venduta per una cifra vicina ai 13 milioni di euro. La notizia è stata riportata da Gabriele Parpiglia su Affari Italiani e confermata da fonti immobiliari accreditate.

Una villa da sogno (in vendita dal divorzio)

Situata in una posizione esclusiva e raggiungibile solo via acqua, Villa Matilda era stata scelta dagli ex Ferragnez come residenza estiva di lusso. Tuttavia, il sogno si è infranto rapidamente. Poco dopo l'acquisto, è esploso il controverso "Pandoro-gate", che ha coinvolto l'influencer milanese, e di lì a poco è arrivata anche la rottura definitiva tra i due.

Con il divorzio alle porte, Fedez ha deciso di mettere in vendita la proprietà, che è rimasta sul mercato per diversi mesi. La casa è stata oggetto di numerose speculazioni e trattative non confermate, ma solo ora è arrivata la chiusura dell’accordo.

Il nuovo proprietario: chi è Antoine Peter Van Tigglen?

Secondo quanto riportato da Parpiglia e confermato da fonti vicine alla trattativa, il nuovo proprietario della villa sarebbe Antoine Peter Van Tigglen, un influente imprenditore nel settore finanziario internazionale. L’uomo, che avrebbe manifestato l’intenzione di mantenere un profilo riservato, avrebbe scelto Villa Matilda come seconda casa, apparentemente senza sapere, in un primo momento, chi fosse il venditore.

Trattativa curata da nomi importanti

La compravendita è stata finalizzata ufficialmente il 10 luglio 2025, con il supporto dell’agenzia La Reale Domus | Knight Frank, specializzata in immobili di prestigio, e dalla società FLV Immobiliare, collegata alla holding Zedef Srl, appartenente a Fedez. Anche se la cifra ufficiale non è stata comunicata, si parla con insistenza di un importo attorno ai 13 milioni di euro.