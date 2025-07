L’estate di Stefano De Martino è all’insegna degli affetti e del lavoro. Il settimanale Chi, sempre attento ai movimenti delle celebrità più amate dal pubblico, ha paparazzato il conduttore in Sardegna in un momento di relax insieme al figlio Santiago e a Caroline Tronelli, la donna con cui ormai è evidente una sintonia sempre più profonda. Non mancava all’appello neanche Biagio Izzo, storico amico e compagno di avventure televisive e teatrali.

Nelle immagini pubblicate dal magazine, De Martino appare sorridente e sereno, immerso in una dimensione familiare in cui il ruolo di papà è assolutamente centrale. Da tempo, infatti, Stefano si divide tra Milano e Roma per restare vicino al figlio nato dalla relazione con Belén Rodríguez, con la quale oggi i rapporti sembrano distesi e improntati a una solida collaborazione genitoriale.

La storia con Caroline Tronelli

Accanto a lui, Caroline Tronelli. Dopo mesi di indiscrezioni, la loro frequentazione si fa sempre più pubblica. Secondo Chi, il legame tra i due sta crescendo giorno dopo giorno, in modo naturale, senza clamori. "Quando sei il personaggio del momento, tutto fa gossip", avrebbe confidato Stefano agli amici. Ma questa volta, il conduttore pare vivere il rapporto con una nuova consapevolezza, lontano dai riflettori invadenti e più vicino a una certa intimità emotiva.

Nonostante l’aria vacanziera, il lavoro non va mai in pausa per il conduttore originario di Torre Annunziata. In questi mesi è impegnato con il Meglio Stasera Summer Tour, un one man show in cui si racconta con ironia, si esibisce con la Disperata Erotica Band, e interagisce con il pubblico tra sketch, monologhi e improvvisazioni. Uno spettacolo che gli consente di affinare ulteriormente il suo talento, come ha sottolineato anche Antonella Clerici, che ha elogiato pubblicamente la sua capacità di mettersi in gioco: “Stefano è uno che studia, e non solo per Sanremo”.

I progetti futuri: da Affari Tuoi a un possibile nuovo varietà

In attesa della nuova stagione televisiva — che lo vedrà di nuovo al timone di Affari tuoi e Stasera tutto è possibile — si vocifera già di un progetto di prima serata tutto suo, un varietà in cui possa finalmente esprimere appieno le sue doti da showman.

Per ora, però, tra un tuffo in mare con Santiago e uno sguardo d’intesa con Caroline, De Martino sembra essersi ritagliato una parentesi di autenticità. E forse proprio questa sua capacità di restare umano anche sotto i riflettori lo rende uno dei volti più apprezzati della tv italiana di oggi.