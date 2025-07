Matteo Paolillo, volto amatissimo della serie cult Mare Fuori, ha voltato pagina anche nella vita privata. L’attore, che per anni ha interpretato Edoardo Conte — il giovane detenuto dilaniato tra l’amore per Carmela e la passione per Teresa — sembra aver finalmente trovato serenità accanto a una nuova compagna.

A rivelarlo è il settimanale Chi, che ha paparazzato Paolillo mentre si godeva qualche giorno di relax lungo la suggestiva costiera Amalfitana, precisamente alla Locanda del Fiordo. Con lui, una ragazza castana dall’accento sudamericano, che stando alle indiscrezioni sarebbe di nazionalità argentina. I due sono apparsi complici e affiatati: prima a chiacchierare sdraiati sui lettini, poi a condividere momenti di tenerezza prima di tuffarsi insieme in mare.

Nessuna conferma ufficiale da parte dell’attore, ma le immagini parlano chiaro: Matteo sembra aver ritrovato il sorriso accanto a una donna che, a quanto pare, non appartiene al mondo dello spettacolo. Un dettaglio che molti fan hanno apprezzato, vedendo in questa storia una scelta di cuore, lontana dai riflettori.

Sfumano così le speranze dei sostenitori della coppia formata da Paolillo e la collega Ludovica Coscione.