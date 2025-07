Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la quarta puntata di Temptation Island 2025, il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, ormai arrivato al giro di boa. Anche questa settimana, il programma ha confermato il grande successo di pubblico, totalizzando 3.516.000 spettatori con uno share del 28,4%, dati in linea con la settimana precedente.

Il viaggio nei sentimenti delle coppie in gioco si fa sempre più intenso e complesso. Dopo settimane di dubbi e riflessioni, Marco ha scelto di richiedere il falò di confronto con la sua fidanzata Denise. Nonostante l’amore che prova per lei, la loro relazione non riesce a superare le difficoltà emerse nel villaggio e Marco decide di uscire separato da Denise, sorprendendo tutti.

Nel frattempo, la situazione di Simone ha provocato un vero terremoto tra i protagonisti del programma. Il ragazzo si è lasciato andare con la tentatrice Rebecca, arrivando persino a baciarla davanti agli occhi della fidanzata Sonia, che ha reagito con shock e delusione.

La quinta puntata, in onda questa sera (QUI le anticipazioni), promette nuovi colpi di scena e ulteriori sviluppi nelle storie delle coppie rimaste. Gli spettatori attendono con trepidazione di scoprire se gli amori riusciranno a resistere alle tentazioni o se nuove separazioni saranno all’orizzonte.