Flavio Ubirti, il giovane 24enne che ha conquistato il pubblico di Temptation Island con il suo fascino, la sua maturità e il suo spirito intraprendente, sembra pronto a cambiare radicalmente vita e carriera. Dopo aver fatto parlare di sé nel reality show estivo, il ragazzo originario di un paese in provincia di Firenze ha deciso di lasciare il calcio per inseguire un nuovo sogno in televisione.

Fino allo scorso anno, Flavio ha infatti giocato come portiere nella Baldaccio Bruni, squadra di calcio di Eccellenza. Ma, secondo quanto riportato da Arezzo Notizie, il giovane ha comunicato alla società sportiva di non poter partecipare alla prossima stagione. A spiegare il motivo è stato il direttore sportivo Alberto Bruni: “È un contrattempo inatteso per noi. Flavio ci ha detto di aver ricevuto un’importante offerta di lavoro da Mediaset e noi ne abbiamo preso atto. Forse potevamo prevedere che sarebbe andata così, ma sono ragionamenti dettati dal senno di poi. Ora dovremo muoverci in fretta sul mercato per trovare un sostituto”.

L’indiscrezione è stata confermata anche da fonti vicine al giovane e da una segnalazione riportata dalla nota influencer Deianira Marzano, che ha rilanciato il messaggio di un utente: “È il cugino di una mia amica, andrà a Uomini e Donne”.

Flavio, che in passato si è descritto come un ragazzo con una forte passione per i cani, attività che porta avanti con il padre addestratore, sembra pronto a cimentarsi in una nuova esperienza televisiva da tronista, per cercare l’amore sotto i riflettori di Canale 5.

Dopo l’esperienza da tentatore a Temptation Island, che gli ha regalato una buona dose di popolarità e l’apprezzamento del pubblico, Flavio sembra deciso a sfruttare questa occasione per costruirsi un futuro nel mondo dello spettacolo.