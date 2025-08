È finalmente ufficiale: Annalisa e Marco Mengoni, due tra i più amati artisti della scena musicale italiana, si uniscono per la prima volta in un duetto dal titolo “Piazza San Marco”, che uscirà il 5 settembre. La notizia, anticipata nei giorni scorsi grazie ad alcune immagini scattate proprio a Venezia, conferma un progetto atteso dai fan di entrambi.

La canzone è una ballad in bianco e nero, dalla forte impronta cinematografica, in cui i protagonisti si raccontano e si trovano supporto reciproco. Il suggestivo sfondo di Piazza San Marco, uno dei luoghi più iconici e affascinanti del mondo, diventa così scenario perfetto per un dialogo musicale intenso e sorprendente, che unisce le voci e le emozioni di Annalisa e Marco in un connubio unico.

“Piazza San Marco” sarà inclusa nell’album di prossima uscita di Annalisa, “Ma io sono fuoco”, previsto per l’autunno. La cantante sarà protagonista di un tour nei palazzetti italiani a partire da novembre, occasione in cui presenterà dal vivo questo nuovo progetto musicale.

Parallelamente, anche Marco Mengoni vivrà un periodo molto attivo sul fronte dei live: dopo il successo di “Marco negli Stadi 2025”, il cantante si esibirà in una serie di concerti nei palasport italiani ed europei, sempre con Radio Italia Solo Musica Italiana come radio ufficiale.

L’incontro artistico tra Annalisa e Mengoni rappresenta non solo un momento di grande collaborazione musicale, ma anche un’occasione per i fan di vivere un’esperienza emozionante, tra voce, sentimento e una delle piazze più suggestive al mondo.