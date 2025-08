Torna uno dei programmi più amati del sabato sera italiano: Ballando con le Stelle si prepara a festeggiare il traguardo delle venti edizioni, e lo fa con un cast di concorrenti che promette spettacolo, ironia, emozione e – ovviamente – tanto ballo. Alla guida, come sempre, l’infaticabile Milly Carlucci, che anche quest’anno ha selezionato un gruppo variegato di volti noti pronti a mettersi in gioco sulla pista da ballo.

I primi concorrenti ufficiali

La prima ad essere annunciata è stata la signora Coriandoli, iconico personaggio comico interpretato da Maurizio Ferrini. La sua presenza promette un mix di leggerezza e ironia, in perfetto stile Ballando. A seguire è arrivata la conferma di Andrea Delogu, conduttrice televisiva e radiofonica, molto apprezzata per la sua verve e il suo stile.

Il terzo nome ufficializzato è quello del cantante Rosa Chemical, reduce da successi musicali e da partecipazioni televisive sempre sopra le righe. In un video simpatico pubblicato sul profilo Instagram del programma, Rosa ha dichiarato: “Pensavate io stessi dormendo e invece no, perché chi dorme non piglia pesci e soprattutto non va a Ballando con le Stelle. E io invece ci sarò, ci vediamo lì!”.

I nomi in lizza secondo le indiscrezioni

Accanto ai nomi già confermati, stanno circolando numerose indiscrezioni che rendono l’attesa ancora più elettrizzante. Secondo il sito Davide Maggio, potrebbero salire sulla pista anche:

Nancy Brilli , attrice di lungo corso e volto molto amato dal pubblico televisivo;

, attrice di lungo corso e volto molto amato dal pubblico televisivo; Fabio Fognini, uno dei tennisti italiani più noti a livello internazionale.

Secondo il giornalista Gabriele Parpiglia, anche la conduttrice Francesca Fialdini sarebbe in trattativa per unirsi al cast.

Infine, Dagospia lancia un’indiscrezione di peso: Marcella Bella, la celebre cantautrice, potrebbe essere tra le protagoniste dell’edizione 2025. La cantante, recentemente tornata sotto i riflettori grazie al palco di Sanremo 2025, sarebbe stata scelta da Milly Carlucci come una “ballerina forte, tosta e indipendente”. Unico neo: pare che Marcella non abbia gradito particolarmente l’imitazione a lei dedicata da Brenda Lodigiani nel programma della Gialappa’s Show, a differenza della Carlucci che ha accolto con ironia la parodia di Giulia Vecchio.