Dopo il tanto discusso falò di confronto a Temptation Island, Sarah e Valerio si sono ufficialmente lasciati, mettendo fine a una relazione che aveva già mostrato segni di cedimento. Dopo la fine del programma, il pubblico si è chiesto se tra i due potesse esserci una possibilità di riconciliazione, specialmente alla luce delle voci su una crisi tra Valerio e Ary (ne abbiamo parlato QUI), la tentatrice con cui lui aveva iniziato una frequentazione.

Durante la puntata speciale dedicata a “Un mese dopo”, Valerio e Ary hanno confermato di aver iniziato a vedersi anche lontano dalle telecamere. Tuttavia, le cose potrebbero non andare così bene come sembravano inizialmente. Alcune segnalazioni diffuse in rete raccontano di Ary vista mano nella mano con un altro ragazzo a Roma. A chiarire la situazione è intervenuto Lorenzo Pugnaloni, noto esperto di gossip, che ha riportato le parole della ragazza: il giovane in questione sarebbe solo un amico.

Ma le indiscrezioni non finiscono qui. Si torna infatti a parlare di Sarah, l’ex fidanzata di Valerio. C'è chi si chiede se, alla luce della presunta crisi con Ary, Valerio possa pensare di ricostruire qualcosa con la sua ex. La risposta, però, sembra essere negativa.

Secondo quanto riportato da Pugnaloni, Sarah non avrebbe alcuna intenzione di tornare con Valerio. Anzi, avrebbe confidato a persone vicine che lui è molto diverso da come è apparso in tv durante Temptation Island. Una frase che lascia intendere una certa delusione e, forse, anche una maggiore consapevolezza di ciò che non funzionava nella loro relazione.

“E sta di fatto che Sarah non ha la minima intenzione di riprovarci. Anzi, a persone vicine ha confidato e confermato che lui è molto diverso da quello che è uscito a Temptation. Magari parlerà lei più avanti”, ha scritto Pugnaloni nelle sue Stories su Instagram.

In attesa di eventuali dichiarazioni da parte dei diretti interessati, una cosa sembra certa: per Sarah e Valerio il capitolo è chiuso, e ognuno sembra ormai pronto a seguire la propria strada.