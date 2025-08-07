Negli ultimi giorni, la tensione tra Tony Renda e Jenny Guardiano, ex protagonisti di Temptation Island, si è riaccesa nuovamente. Dopo la recente intervista rilasciata dal dj, in cui ha parlato apertamente della fine della loro relazione, Jenny non ha tardato a rispondere duramente sui social, scatenando un nuovo scontro pubblico.

Le parole di Tony Renda: la sua versione della rottura

Nel corso di un’intervista concessa a FanPage, Tony Renda ha spiegato il suo punto di vista sulla separazione, confessando di aver fatto dei cambiamenti personali ma di non essere riuscito a rendere felice la sua ex fidanzata. Queste le sue dichiarazioni: “Dopo l’esperienza televisiva ho capito tante cose. Ho fatto cambiamenti importanti, anche se potevo fare di più, ma tutto quello che facevo era inutile, non le interessavano più. Lei non era più felice con me. Ho pensato che la cosa più giusta, anche se mi ha fatto male, era lasciarla andare per la sua strada. Non riuscivo più a renderla felice. […] Lei è una persona molto sensibile e giovane. La giustifico. Non è determinata nelle sue cose, si fa influenzare tanto da chi la circonda. Io sono convinto che qualcuno le abbia messo una pulce in testa”.

La dura replica di Jenny Guardiano

Non appena sono emerse le parole di Tony, Jenny Guardiano è intervenuta con un video pubblicato sui suoi profili social, in cui ha espresso tutto il suo disappunto e ha attaccato il suo ex fidanzato con toni forti: “Sono stanca di questa situazione, è la terza intervista in cui parli di me. Dici che sono cambiata e che sono una delusione, ma a volte bisognerebbe avere il coraggio di dire: ‘ho fatto pietà’. Hai 45 anni, dovresti farti una famiglia, rapportarti alle donne della tua età e smetterla di scrivere messaggi alle 17enni”.

Questa replica ha immediatamente attirato l’attenzione dei fan, riaccendendo il dibattito sulla vicenda.

Cosa succederà adesso?

Al momento Tony Renda non ha ancora replicato alla risposta di Jenny Guardiano, e non è chiaro se deciderà di intervenire nuovamente per chiudere la questione o se preferirà mantenere il silenzio. La tensione tra i due sembra però lontana dall’essere risolta, alimentando le discussioni sui social e tra i fan di Temptation Island.