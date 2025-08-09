Sembrava una favola a lieto fine quella tra Gianmarco Steri e Cristina, nata tra le poltrone rosse di Uomini e Donne. Dopo un percorso televisivo fatto di emozioni, litigi e riavvicinamenti, il tronista aveva scelto Cristina, iniziando con lei una relazione lontano dai riflettori del dating show di Canale 5. Tuttavia, a pochi mesi dalla loro uscita dal programma, emergono indiscrezioni che parlano di una possibile crisi profonda tra i due.

Le prime voci e la segnalazione su Gianmarco

Le prime avvisaglie di un possibile allontanamento sono comparse già a maggio, quando l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni ha riportato una segnalazione secondo la quale Gianmarco sarebbe stato visto alloggiare in un hotel a Salerno. Una situazione che ha fatto insospettire i fan, anche se molti avevano pensato subito a impegni lavorativi.

La conferma di Deianira Marzano

A rafforzare l’ipotesi di una crisi ci ha pensato l’influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano, che nelle sue Instagram Stories ha pubblicato un aggiornamento piuttosto diretto: “Confermo crisi nera tra Gianmarco e Cristina. Lei appare molto giù e il loro rapporto sembra attraversare un momento difficile".

Una frase che ha subito infiammato i social, facendo crescere le preoccupazioni tra i fan della coppia, che fino a qualche settimana fa sembrava più unita che mai.

Nessuna conferma ufficiale (per ora)

Va sottolineato, però, che nessuno dei due ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alla presunta rottura. Né Gianmarco né Cristina hanno affrontato pubblicamente l’argomento, lasciando così spazio a supposizioni e voci di corridoio.

Cosa ne sarà della coppia?

Nonostante le indiscrezioni, non c’è ancora nulla di definitivo: si parla di una crisi, ma non di una rottura vera e propria. E questo lascia aperta una porta alla possibilità di un riavvicinamento, alimentando la speranza dei fan che hanno seguito e supportato la coppia sin dal primo incontro televisivo.

Come sempre in questi casi, sarà solo il tempo (e magari una dichiarazione ufficiale) a chiarire la reale situazione sentimentale tra Gianmarco e Cristina. Nel frattempo, gli occhi dei social restano puntati su di loro.