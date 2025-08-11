Un amore lungo quasi tre decenni è pronto a sbocciare in un matrimonio. Benedicta Boccoli, 58 anni, e il collega Maurizio Micheli, 78 anni, convoleranno a nozze nei prossimi mesi. La coppia, legata sentimentalmente dal 1998, ha sempre vissuto in case separate, coltivando però un’unione solida e discreta, lontana dai riflettori. Dopo tanti anni di amore, ora sono pronti a giurarsi amore eterno.

La notizia arriva dalla rubrica "C'è Chi dice" di Giuseppe Candela, pubblicata nel numero di "Chi" in edicola da mercoledì 13 agosto.

Chi è Benedicta Boccoli?

Grazie alla recente partecipazione al reality "The Couple – Una vittoria per due" su Canale 5, Benedicta è tornata sotto i riflettori. Insieme alla sorella Brigitta Boccoli, ha mostrato il lato più autentico e privato della sua vita. La loro complicità ha conquistato il pubblico, che ha così scoperto di più anche sul suo nucleo familiare, che include anche i due fratelli Barnaby e Filippo.

Benedicta Boccoli ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo a soli 20 anni, debuttando in "Pronto, chi gioca?" su Rai. Da lì, la sua presenza è cresciuta in numerosi programmi, tra cui:

Domenica In

Unomattina

Reality Circus

Televisione, cinema e teatro: una carriera poliedrica

In ambito televisivo ha recitato in diverse fiction e soap, tra cui:

Una donna per amico

La squadra

Incantesimo

Il Paradiso delle Signore

Sul grande schermo è apparsa in film come:

Gli angeli di Borsellino

Valzer

Dolce di latte

Ciao Brother

Colpevole

Ha anche scritto e diretto due cortometraggi:

La confessione

Come un fiore

La regina del palcoscenico

Il vero cuore della sua carriera resta però il teatro: tra il 1992 e il 2025 ha preso parte a circa 30 opere teatrali. Tra le più note ricordiamo:

Orfeo all’inferno

Prova a farmi ridere

Sunshine

Tra radio, musica e scrittura

Benedicta Boccoli ha avuto esperienze anche nel mondo della radio, lavorando con:

RTL 102.5

Rai Radio1

Radio Domani

Nel 1989, ha partecipato al Festival di Sanremo insieme alla sorella Brigitta con il brano "Stella", scritto da Jovanotti. Infine, ogni lunedì cura una rubrica su Il Fatto Quotidiano, intitolata "Cosa resterà: il diario di un’adolescente degli anni '80 e '90".

Dopo una carriera lunga e articolata, Benedicta Boccoli si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua vita, stavolta lontano dai palcoscenici: quello del matrimonio con Maurizio Micheli. Un lieto fine, o forse un nuovo inizio, per una delle coppie più riservate ma longeve dello spettacolo italiano.