Negli ultimi giorni, Marco e Valerio, due tra i volti più discussi dell’ultima edizione di Temptation Island, sono finiti al centro di un acceso dibattito sui social network. Durante alcune serate estive nei locali più frequentati di Gallipoli, i due fidanzati sono stati accusati di atteggiamenti freddi e poco disponibili con i fan.

Le segnalazioni sui social

Diverse testimonianze, raccolte e condivise dall’influencer Lorenzo Pugnaloni, hanno riportato comportamenti poco cordiali da parte di Marco e Valerio. Tra le denunce, spiccano il rifiuto di scattare foto con i fan, la mancanza di saluti e persino alcuni gesti per evitare il contatto fisico, come un secco “no, ragazze, foto no” e un gesto con il braccio per allontanare chi si avvicinava.

Questi episodi hanno rapidamente fatto il giro del web, dividendo gli utenti. C’è chi accusa i due protagonisti di Temptation Island di essersi “montati la testa” e di atteggiarsi a “vip improvvisati”. Altri, invece, li difendono sostenendo che, in contesti affollati, non sia sempre semplice accontentare tutti.

La risposta di Marco

A prendere posizione è stato Marco, che ha voluto chiarire la sua versione con un lungo post sui social. Nel messaggio, ha smentito categoricamente le accuse: "Non mi sono mai, e sottolineo mai, permesso di dire di no a una foto". Ha definito la ricostruzione di chi lo critica come “totalmente inesatta” e ha sottolineato la sua umiltà e gratitudine verso chi lo segue.

"La mia porta e il mio cuore sono sempre aperti a chi desidera un sorriso, una chiacchierata o uno scatto insieme", ha concluso l’ex protagonista di Temptation Island, ribadendo il suo rispetto per i fan.

Il silenzio di Valerio

Diversa è la situazione di Valerio, che finora non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito alle accuse. Il suo silenzio è stato interpretato in vari modi dal pubblico e dai fan, che attendono ancora una sua presa di posizione.