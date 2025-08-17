Durante la puntata di The Cage andata in onda venerdì 15 agosto, la co-conduttrice Giulia Salemi è stata protagonista di una simpatica gaffe che ha fatto rapidamente il giro dei social.

L’errore durante la presentazione dei premi

Nel corso della trasmissione, Giulia Salemi stava illustrando al pubblico i premi in palio per i concorrenti. Mentre descriveva il viaggio in Tunisia, ha pronunciato in modo sbagliato il nome della città turistica: “Volo più soggiorno di una settimana per due persone in un hotel cinque stelle a A'mammt in Tunisia”. Subito dopo, accorgendosi dell’errore, ha corretto ridendo: “No, Hammamet”.

La reazione di Amadeus

Il conduttore Amadeus, presente in studio, non ha potuto trattenere le risate. Dopo la fine del filmato, ha preso la parola per scherzare: “Pensavo ci fosse A'Mammt e vicino A'Soreta, sono due località che non esistono ma va bene”. La simpatia del momento ha contribuito a stemperare qualsiasi imbarazzo, trasformando la gaffe in un momento di leggerezza e divertimento.

Il precedente incidente in studio

Non è la prima volta che Giulia Salemi vive momenti movimentati a The Cage. Qualche mese fa, infatti, aveva raccontato sui social di essere stata involontariamente travolta da un concorrente con una casetta per gatti, subendo una lieve ferita al ginocchio. La co-conduttrice aveva scherzato sull’accaduto postando una foto in ospedale, seduta in sedia a rotelle, e rassicurando i fan sul fatto che non si trattava di nulla di grave.