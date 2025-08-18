Elisabetta Canalis e Alvise Rigo stanno facendo parlare di loro non solo per la partecipazione al nuovo reality targato Netflix, Physical: da 100 a 1, ma anche per presunti movimenti sentimentali che avrebbero avuto come scenario la città di Los Angeles. A lanciare l’indiscrezione è stato Giuseppe Candela sulla "C’è Chi dice", pubblicata sul settimanale Chi in edicola a partire da mercoledì 20 agosto 2025.

Secondo quanto riportato, dopo aver registrato a Torino le puntate del reality (una competizione estrema basata su forza fisica, resistenza e leadership, ispirata al format coreano Physical: 100), l’ex velina e l’attore ed ex rugbista si sarebbero spostati insieme negli Stati Uniti. In particolare, i due sono stati avvistati in un ristorante coreano a Los Angeles, facendo scattare le prime voci di un possibile flirt.

A rafforzare i sospetti, un dettaglio curioso: Alvise Rigo è apparso sui social in compagnia di Josie, il cane di Elisabetta Canalis, e solo successivamente avrebbe mostrato, seppur di sfuggita e a distanza, proprio Canalis. Un gesto che ha alimentato il chiacchiericcio social e il gossip su una possibile frequentazione oltre l’amicizia o la semplice collaborazione televisiva.



