Stefano Sala, ex concorrente della terza edizione del Grande Fratello Vip – l’ultima condotta da Ilary Blasi – è tornato a far parlare di sé, ma non per nuove imprese televisive. A distanza di anni da quell’edizione, vinta da Walter Nudo, Sala ha recentemente raccontato la sua verità su cosa accade davvero a chi esce da un reality show.

Lo ha fatto durante un’ospitata nel podcast My Folks Podcast, dove ha svelato i meccanismi – spesso artificiosi – con cui ex concorrenti costruiscono la propria “community” online.

“Ti seguono casalinghe disperate e profili fake”

“Quando tu esci da un reality, questo reality ti dà una certa notorietà”, ha spiegato Stefano Sala nel corso dell’intervista. “Ti fai cento fan sfegatati, casalinghe disperate, ultra settantenni che sanno un po’ smanettare con il telefono, che vogliono sapere di tutto e di più della tua vita”.

Secondo il modello descritto da Sala, tutto inizia con un piccolo gruppo di follower molto attivi, ma non necessariamente rappresentativi di un vero seguito di massa. “Tu gli stai dietro, gli rispondi, perché comunque hai bisogno di aumentare l’algoritmo e l’engagement, hai bisogno di mantenere attivo il profilo”.

Un meccanismo virale... ma artificiale

La parte più controversa arriva quando Sala descrive il presunto trucco usato per gonfiare il seguito sui social: “Hai cento fan, ma cosa sono cento fan? Tu pubblichi una foto e hai cento like e cento commenti. Però immaginati se queste cento fan sfegatate, che non hanno nulla da fare H24, pensa se ognuna di loro crea altri cento profili falsi… E fidati che lo fanno!”.

Il risultato? “Con questi cento profili falsi ti mettono altri cento commenti ciascuno. Arrivi a diecimila commenti in un attimo e lì ti crei il giro di lavoro sui social”.

Accuse velate a colleghi del GF Vip?

Pur senza fare nomi, è evidente che Stefano Sala parli con cognizione di causa. Il tono del suo intervento lascia intendere che abbia vissuto in prima persona certe dinamiche oppure che conosca colleghi che le hanno messe in atto. In molti si chiedono se le sue parole fossero indirizzate ad altri concorrenti della sua stessa edizione del Grande Fratello Vip, in cui, effettivamente, nessuno – a parte Walter Nudo – ha poi ottenuto un rilancio televisivo o un successo come influencer.