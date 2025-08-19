Gli ex protagonisti di Temptation Island 13, Sonia Mattalia e Alessio Loparco, continuano a sorprendere i fan con la loro storia travagliata ma ricca di colpi di scena. La loro esperienza nel villaggio delle tentazioni è stata una delle più discusse di questa edizione, e non solo per i momenti vissuti in tv.

Cinque falò e un percorso turbolento

Nonostante siano rimasti nel programma per poco più di un giorno, la coppia ha richiesto ben cinque falò, di cui solo tre effettivamente andati in scena. Alessio Loparco aveva sin da subito manifestato dubbi sul suo sentimento verso Sonia, un atteggiamento che aveva fatto arrabbiare la compagna al punto da chiedere un falò anticipato. Falò che però Alessio rifiutò, cosa che gli costò l’uscita immediata dal programma.

Sonia, invece, rimase nel villaggio come consigliera delle altre partecipanti, mostrando grande forza nonostante la situazione complicata.

Un mese dopo: la pace e una possibile proposta

Dopo vari confronti post-programma che non avevano portato alla serenità, finalmente nel loro incontro “un mese dopo” sembrava essere tornato il sereno. Addirittura, nell’aria si respirava l’idea di una nuova proposta di matrimonio.

In quell’occasione, Alessio si scusò pubblicamente con Sonia, dichiarando: “Quello che io ho detto e ho fatto… ho sbagliato! Ho sbagliato nei tuoi confronti e ti chiedo scusa veramente, guardandoti negli occhi. Mi sono pentito di quello che ho fatto e soprattutto ci tengo a dire che non mi rivedo in quella persona che sono stato. Per il mio futuro mi auguro nuova vita, nuovo inizio e il matrimonio!”.

Un cambiamento anche nella vita lavorativa

Dalle ultime notizie, sembra che la partecipazione a Temptation Island abbia dato nuova linfa anche alla loro sfera professionale. Prima di entrare nel programma, infatti, Sonia Mattalia e Alessio Loparco avevano già lasciato l’ordine degli avvocati e messo in vendita il loro studio legale, segnando un’importante svolta.

La Cresima per coronare il sogno del matrimonio

Un’indiscrezione rivelata da Deianira Marzano aggiunge un ulteriore capitolo alla loro storia: Alessio Loparco si starebbe preparando a ricevere il sacramento della Cresima, un passo fondamentale per poter celebrare il matrimonio religioso e coronare così il sogno di una vita insieme.