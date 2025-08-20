Dopo l’annuncio di Marco Carta, costretto a rinunciare a un concerto in Sardegna a causa di un problema di salute, arrivano brutte notizie anche per i fan di Gaia Gozzi, vincitrice della 19esima edizione di Amici di Maria De Filippi.

L’annuncio sui social

Poche ore fa, tramite il suo profilo Instagram, la cantante ha comunicato di dover interrompere momentaneamente il suo tour estivo a causa di un problema fisico. Questa sera era infatti attesa a Gonnesa, in Piazza del Minatore, per esibirsi davanti ai suoi fan con i suoi brani di maggiore successo.

Con grande dispiacere, però, Gaia ha spiegato che non sarà possibile: “Bellezze, il mio corpo ha deciso di fare brutti scherzi proprio adesso e la data di domani in Piazza del Minatore a Gonnesa è purtroppo annullata. Ci tenevo tantissimo e mi dispiace da morire. Prometto che tornerò prestissimo per recuperare come si deve”.

La reazione dei fan

I sostenitori dell’artista, seppur amareggiati per l’annullamento, hanno subito dimostrato grande affetto e comprensione. Sui social molti hanno incoraggiato Gaia a prendersi il tempo necessario per rimettersi in salute, ricordandole che il palco l’aspetterà al suo ritorno.

Un tour di successo, in attesa del ritorno

Nonostante lo stop forzato, il tour estivo di Gaia Gozzi sta riscuotendo grande successo in tutta Italia. L’annullamento della tappa sarda sarà solo una parentesi: la cantante ha promesso di recuperare l’evento appena possibile.

Nel frattempo, ai fan non resta che aspettare il suo ritorno e augurarle una pronta guarigione.