Negli ultimi tempi, Belen Rodriguez è stata protagonista di diversi episodi controversi che hanno attirato l’attenzione del pubblico e dei media. La showgirl è stata vista litigare animatamente all’esterno di vari locali e ristoranti, alimentando un clima di tensione che sembra non volersi placare.

Una serie di scontri pubblici

Prima, Belen Rodriguez ha avuto uno scontro all’esterno di un locale milanese con una ragazza, seguito da una lite con un rider, un benzinaio e infine con alcuni ragazzi in un noto locale di Porto Cervo. Questi episodi hanno messo in luce un lato particolarmente acceso della showgirl, che ha reagito con veemenza in diverse occasioni.

Il caso di Casa Fiori Chiari: il balletto sui tavoli e le patatine lanciate

Secondo la ricostruzione del giornalista Gabriele Parpiglia, tutto è cominciato al locale Casa Fiori Chiari, dove Belen avrebbe iniziato a ballare sui tavoli. La scena è stata ripresa da alcuni ragazzi romani, gesto che avrebbe mandato su tutte le furie la showgirl. In risposta, avrebbe iniziato a lanciare delle patatine verso i ragazzi, scatenando un vero e proprio caos.

Uno dei giovani presenti ha raccontato a Parpiglia: "Ciao Gabriele, ecco il video che ha fatto arrabbiare la Rodriguez e dal quale è scaturito il caos. Caos immotivato. Come puoi notare dal video, è una panoramica che riprende tutti i presenti nel locale, che si stavano divertendo. Lei ha pensato fosse destinato al suo balletto, ma non era così. Fortunatamente è intervenuto un uomo di fiducia di Leonardo Del Vecchio, proprietario del locale, che ha sedato gli animi. Ci siamo rimasti male perché non abbiamo fatto del male a nessuno”,

La lite nei bagni e la raffica di insulti

Le tensioni non si sono fermate qui. Successivamente, Belen Rodriguez si è recata nei bagni del locale, dove si è scatenata un’altra lite. I bagni, divisi solo da alcuni canneti, permettevano a chi entrava in uno di vedere chi c’era nell’altro. Proprio in quel momento, dalla parte opposta sono partiti fischi, urla e flash, che hanno indispettito non poco la showgirl.

Parpiglia ha riportato così l’accaduto: "Lei è andata in bagno e chi c’era ci spiega che i bagni erano divisi da dei 'canneti': questo significa che chi entra nel bagno delle donne vede chi entra nel bagno degli uomini e viceversa. Quando Belen si è diretta nel bagno delle donne, dall’altro lato sono arrivati fischi, foto e flash. L’argentina è partita nuovamente con una raffica di insulti, ma anche questa volta è stata prontamente sedata dalla sicurezza”.