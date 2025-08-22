La ventesima edizione di Ballando con le Stelle continua a sorprendere con l’arrivo di un volto amatissimo dello sport: Fabio Fognini. L’ex campione di tennis, marito di Flavia Pennetta, è stato ufficializzato come nuovo concorrente attraverso i canali social del programma condotto da Milly Carlucci, con un messaggio che recita:

“Dal campo alla pista, la sfida continua: Fabio Fognini entra in gioco a #BallandoConLeStelle 2025”.

Con il suo ingresso, i concorrenti ufficializzati salgono a nove e il cast promette scintille.

I concorrenti confermati

Ecco i nomi già annunciati che saliranno sulla pista da ballo più famosa d’Italia:

Martina Colombari – attrice e showgirl dal fascino indiscusso

– attrice e showgirl dal fascino indiscusso Signora Coriandoli (Maurizio Ferrini) – comico e icona della tv italiana

– comico e icona della tv italiana Andrea Delogu – conduttrice e volto televisivo

– conduttrice e volto televisivo Rosa Chemical – cantante e performer dal carattere esplosivo

– cantante e performer dal carattere esplosivo Francesca Fialdini – amatissima conduttrice televisiva

– amatissima conduttrice televisiva Marcella Bella – storica voce della musica italiana

– storica voce della musica italiana Barbara D’Urso – icona del piccolo schermo

– icona del piccolo schermo Nancy Brilli – attrice di eleganza e talento

– attrice di eleganza e talento Fabio Fognini – ex tennista

Un mix di generazioni e mondi diversi

Questa edizione mette insieme nomi della musica, della televisione, dello sport e della comicità, creando un cast eterogeneo capace di unire diverse generazioni. La combinazione promette spettacolo, emozioni e colpi di scena.

Attesa alle stelle

Mancano ancora alcuni concorrenti da svelare, e l’attesa cresce giorno dopo giorno. Quali sorprese avrà in serbo Milly Carlucci? E chi riuscirà a conquistare giuria e pubblico in questa nuova edizione che si preannuncia già indimenticabile?

La sfida sulla pista da ballo è pronta a cominciare.