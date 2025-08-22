Nei giorni scorsi, Gaia Gozzi, vincitrice della diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi, ha comunicato ai suoi fan l’annullamento di una delle date del suo tour estivo in Sardegna a causa di un problema di salute.

La cantante, inizialmente, aveva scelto di non entrare nei dettagli sulle sue condizioni fisiche, ma aveva voluto comunque rassicurare il suo pubblico con un messaggio pieno di affetto: “Bellezze, il mio corpo ha deciso di fare brutti scherzi proprio adesso e la data di domani in Piazza del Minatore a Gonnesa è purtroppo annullata. Ci tenevo tantissimo e mi dispiace da morire. Prometto che tornerò prestissimo per recuperare come si deve”.

A distanza di qualche giorno, Gaia è tornata sui social per spiegare apertamente cosa l’avesse costretta a interrompere temporaneamente il tour, e per aggiornare i fan sulle sue condizioni attuali.

"Nulla di grave, ma ho avuto un’otite fastidiosa"

Nel video pubblicato sui suoi canali, l’artista ha dichiarato: “Grazie per i messaggi di affetto, di pronta guarigione. Non ho nulla di così grave, però mi è apparsa un’otite fastidiosa che non mi ha permesso di volare e, di conseguenza, non potendo prendere quota, abbiamo deciso di tenere le date nell’entroterra, raggiungibili via auto. Tutte le date, o meglio la data che abbiamo posticipato, verranno poi recuperate e vi terrò aggiornati”.

Fortunatamente, la situazione è in miglioramento: “Sto molto meglio, il vostro affetto sicuramente ha fatto da acceleratore di guarigione e mi sto riprendendo. Spero di poter suonare anche domani”.

Il tour continua

Nonostante questo piccolo stop, Gaia Gozzi è pronta a tornare sul palco e a portare avanti il suo tour con energia rinnovata. I fan sardi possono quindi stare tranquilli: la cantante ha promesso che la data annullata verrà recuperata al più presto.