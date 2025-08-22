Era nell’aria da giorni, ma ieri è arrivata l’ufficialità: Amanda Lecciso e Iago Garcia non stanno più insieme. La loro relazione, nata dopo l’esperienza condivisa nella Casa del Grande Fratello, è giunta al capolinea.

Una storia nata dopo il reality

La sorella di Loredana Lecciso e l’attore spagnolo sono stati tra i protagonisti più seguiti dell’ultima edizione del Grande Fratello. Tuttavia, il loro rapporto non è sbocciato sotto i riflettori del programma, bensì nei mesi successivi alla fine del reality.

Dopo l’uscita dalla casa, Amanda e Iago avevano trascorso molto tempo insieme, soprattutto in Puglia, terra d’origine di lei. Avevano anche partecipato a diverse ospitate televisive – in particolare nel programma La volta buona su Rai 1 – dove avevano confermato che stava nascendo qualcosa di importante tra loro.

I segnali della crisi

Da qualche settimana, i fan più attenti avevano notato dei segnali sospetti: i due non si mostravano più insieme sui social. Amanda era spesso in Italia, mentre Iago viveva prevalentemente in Spagna. A rendere la situazione ancora più ambigua, una storia Instagram condivisa da entrambi in cui si vedevano in videochiamata con la scritta "amicizia", dettaglio che aveva lasciato perplessi molti fan.

Le parole di Amanda Lecciso: "La distanza ci ha divisi"

Sulle pagine di DiPiù Tv, è proprio Amanda Lecciso a raccontare la fine della relazione con Iago Garcia, spiegando le motivazioni che hanno portato alla rottura: “Ci siamo lasciati. Purtroppo la nostra relazione non ha retto alla distanza. Io ho mille impegni qui in Puglia, lui vive in Spagna”.

Nonostante la fine della storia, tra i due non ci sarebbe alcun rancore: “Non c’è rancore. Tra me e Iago è rimasta l’amicizia”.

Amanda ha anche raccontato come Garcia avesse conosciuto i suoi figli, segno di una relazione seria, con intenzioni a lungo termine: “All’inizio è venuto soprattutto lui da me. I miei figli lo hanno conosciuto. Ma era come se lo conoscessero già, hanno seguito molto il reality. Lo hanno abbracciato come se fosse uno di famiglia”.

Il dubbio sollevato da Amedeo Venza: “Mai stati insieme davvero”

Non tutti, però, hanno creduto nella sincerità della storia tra i due. L’esperto di gossip Amedeo Venza ha lanciato una pesante frecciata, insinuando che tra Amanda Lecciso e Iago Garcia non ci sarebbe mai stato un vero legame sentimentale: “Non sono mai stati insieme. Me lo disse un loro ex collega. Tutto per hype”.