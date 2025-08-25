Non si spengono i riflettori su Rosario Guglielmi, uno dei protagonisti più discussi dell’ultima edizione di Temptation Island. Dopo la dolorosa rottura con la fidanzata Lucia Ilardo, il giovane è stato avvistato in compagnia di una ex tentatrice altrettanto chiacchierata: Siriana Schifi, famosa per la sua storia tormentata con Raul Dumitras.

La fine turbolenta con Lucia Ilardo

La storia tra Rosario e Lucia si era conclusa tra accuse e tradimenti, dopo che nella puntata del “mese dopo” Rosario aveva scoperto i messaggi e l’incontro segreto tra Lucia e il tentatore Andrea. Nonostante tutto, qualche settimana fa, un avvistamento in stazione li aveva mostrati di nuovo insieme, alimentando i sospetti su un possibile ritorno di fiamma.

Nuovo capitolo con Siriana Schifi

A scuotere di nuovo le acque ci pensa una nuova segnalazione. Rosario è stato infatti fotografato a San Benedetto del Tronto in atteggiamenti molto intimi con Siriana Schifi. Le immagini, diventate virali sui social, li mostrano sorridenti, complici e molto affiatati.

Cena, balli e hotel: cosa c’è davvero tra loro?

A confermare il gossip è intervenuto il direttore Lorenzo Pugnaloni, che ha condiviso la testimonianza di un follower: “Un mio amico li ha visti insieme a ballare e in hotel!”. Voci di una cena romantica avrebbero poi ulteriormente alimentato i rumors su una possibile frequentazione.

Amicizia o amore? Il mistero resta

Per ora né Rosario né Siriana hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali. Sarà solo un’amicizia o sta nascendo una nuova storia? La risposta potrebbe arrivare a settembre, durante lo speciale di Temptation Island su Canale 5, che promette di svelare nuovi dettagli sul futuro sentimentale di Rosario.