Raffaella Scuotto, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e ex fidanzata di Brando Ephrikian, ha annunciato un importante cambiamento nella sua vita. La giovane napoletana, diventata nota grazie alla sua partecipazione al dating show di Canale 5, sta per lasciare la sua città natale per trasferirsi a Milano.

Il grande cambiamento

Attraverso i suoi canali social, Raffaella ha condiviso con la sua community le emozioni contrastanti legate a questo passaggio: ansie, preoccupazioni, ma anche tanta euforia e attesa per il futuro che l’aspetta nella città lombarda.

Il sostegno della famiglia e la decisione

Nonostante l’amore e il legame forte con la sua numerosa famiglia, che non ha preso benissimo la notizia, Raffaella ha deciso di seguire il suo istinto. Convinta che Milano rappresenti il luogo giusto per crescere professionalmente e personalmente, la ragazza ha scelto di investire nel suo futuro proprio lì, dove ha sede la sua agenzia.

La nuova casa milanese

Per rassicurare i suoi follower, Raffaella ha promesso di mostrare presto un home tour della sua nuova abitazione, un piccolo appartamento di appena 32 metri quadrati. Inoltre, ha assicurato che, nonostante la distanza, manterrà vivo il legame con la famiglia grazie a frequenti videochiamate.