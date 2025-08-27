A cura di AdnKronos

Il 27 settembre 2025 comincerà la nuova edizione di Ballando con le stelle. Un'edizione simbolica, la ventesima, che segna un traguardo storico per il dance show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci e che si preannuncia ricca di sorprese e colpi di scena.

Per l'occasione, la padrona di casa ha formato un cast ad hoc, partendo proprio con la novità più clamorosa, ossia l'ingresso di Paolo Belli , che lascia il suo posto da storico co-conduttore del programma per scendere in pista nel ruolo di ballerino.

Il cast ufficiale, composto da 12 concorrenti, è stato annunciato nel corso delle scorse settimane e include nomi e volti noti dello spettacolo, dello sport e della musica. Il primo ad essere stato annunciato è stato il comico e attore Maurizio Ferrini, alias la Signora Coriandoli. Scenderà in pista anche la conduttrice Rai Andrea Delogu, pronta a mettersi in gioco. Il cantante rapper Rosa Chemical che nel video di presentazione ha scherzato definendosi "Roberto bollente", giocando sul nome del celebre ballerino Roberto Bolle.

La cantante Marcella Bella e la conduttrice televisiva Francesca Fialdini aggiungono energia e carisma alla quota rosa di questa nuova edizione. La grande novità è anche il debutto di Barbara D'Urso che promette scintille.

E ancora, l'attrice Martina Colombari che per annunciare la sua partecipazione al programma di Rai1, ha scelto un'ambientazione insolita: immersa nel verde della campagna insieme a un gregge di capre.

Anche Nancy Brilli sarà ballerina di Ballando con le stelle e si metterà alla prova, con l'obiettivo dichiarato di "divertirsi tantissimo".

Il mondo dello sport sarà rappresentato dall'ex tennista Fabio Fognini e l'ex nuotatore Filippo Magnini. Con grande entusiasmo, ha confermato la sua presenza anche Beppe Convertini con un breve filmato in cui chiede sostegno e supporto alla sua famiglia.

Insomma, un'edizione che promette di essere memorabile. Il conto alla rovescia è appena cominciato.