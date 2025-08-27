Negli ultimi tempi Belen Rodriguez è tornata al centro del gossip italiano. Non solo per alcune presunte liti in locali notturni, ma anche per la sua vita sentimentale, che sembra aver ritrovato un nuovo equilibrio. Tuttavia, la showgirl argentina non è nuova ai riflettori: da anni la sua vita privata e professionale fa discutere, incuriosisce, divide.

In occasione del trentennale del settimanale Chi, Belen si è raccontata a cuore aperto, ripercorrendo le tappe più significative della sua carriera e dei suoi affetti, proprio come aveva fatto qualche settimana fa il suo ex marito, Stefano De Martino.

Il primo impatto con il gossip

La Rodriguez ha ricordato come ha vissuto i suoi primi anni sotto i riflettori, quando il gossip iniziava a entrare prepotentemente nella sua vita: "Quando è entrato il gossip nella mia vita all’inizio l’ho vissuta bene, lo vedevo come interesse nei miei confronti. Sono stata consapevole che, se non fossi stata fidanzata con Marco Borriello, ci avrei messo più tempo a farmi conoscere”.

Un incontro fondamentale per la sua carriera fu quello con Simona Ventura: "Simona, quando mi vide, prima ancora che fossi fidanzata, mi disse: ‘Ti porto con me’. Ed è stata di parola. Di occasioni, quindi, ce ne sono state lo stesso. Avrei lavorato anche senza gossip".

Un rapporto ambivalente con la cronaca rosa

Col passare degli anni, il rapporto di Belen con la cronaca rosa si è trasformato. Da alleato a elemento ingombrante: "Non sempre ho amato il gossip. Capisco che la gente voglia sapere, ma ci sono stati momenti nei quali avrei voluto essere lasciata sola”.

La showgirl riflette anche sul suo senso di empatia, immaginandosi nei panni di chi lavora dietro le quinte del gossip: “Non potrei dirigere un giornale perché chiuderei un occhio su tante situazioni. Il gossip fa questo, è una macchina che non si ferma. Tante volte gioisci, condividi momenti belli. Ma ci sono state anche cose brutte che non avrei voluto finissero sui giornali”.

La difficoltà di vivere l’amore sotto i riflettori

Il prezzo della fama, secondo Belen, è stato anche la difficoltà di vivere relazioni intime con serenità: "Ho rinunciato a un sacco di cene e di uscite per non essere fraintesa o messa in situazioni che non volevo rivivere. Ma ora sto bene, mi diverto, sono felice, lo vedete".

La sua prospettiva sull’amore, oggi, è completamente cambiata: “In questi anni, le ultime storie che ho avuto sono state più dettate dal fatto che non volevo stare da sola e ho riempito determinati vuoti che la vita mi ha creato. Lo dico senza voler sminuire quei rapporti, ma ero condizionata. Oggi sono cambiate le premesse”.