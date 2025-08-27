È stata l’edizione di Temptation Island più vista di sempre, e non sorprende che a catalizzare l’attenzione del pubblico sia stata anche la turbolenta storia tra Simone Margagliotti e Sonia Barrile. I due si erano rivolti al programma per affrontare un momento di crisi nella loro relazione, crisi che è emersa chiaramente durante la convivenza nel villaggio calabrese.

Un percorso turbolento a Temptation Island

Durante l’esperienza televisiva, Simone ha intrapreso una frequentazione con una tentatrice, culminata addirittura con un bacio. Sonia, ferita, aveva deciso di abbandonare il programma da sola. Tuttavia, la storia ha preso una svolta inaspettata durante la puntata speciale “Un mese dopo”, quando la coppia si è ripresentata insieme per annunciare una notizia clamorosa: Sonia è incinta.

Crisi di nuovo all’orizzonte

Nonostante la lieta notizia, pare che le tensioni non siano sparite. Una segnalazione del noto insider Lorenzo Pugnaloni ha acceso nuovi riflettori su Simone: secondo quanto riportato, il ragazzo sarebbe stato avvistato in discoteca mentre ballava e si approcciava con diverse ragazze. Un comportamento che ha scatenato nuovamente polemiche sui social, alimentando dubbi sulla sincerità del suo impegno nella relazione con Sonia.

Simone Margagliotti e il lancio di Telaio Empire

Parallelamente, Simone Margagliotti ha deciso di cavalcare l’onda della popolarità lanciando un nuovo progetto imprenditoriale: Telaio Empire, la sua nuova palestra a Modena. Un video promozionale, diventato virale in pochi giorni, lo mostra mentre presenta con enfasi il suo "impero":

"Modena, un ecco nuovo inizio. Dietro questa parete, la nuova palestra del nuovo impero, il Telaio Empire, è qui, adesso, per te. Le prevendite sono adesso disponibili, telaioempire.com. Acquista adesso se vuoi far parte del mio impero. Vieni ad allenarti con me, e ricordati: c’è sempre tempo per migliorare nella tua vita”.