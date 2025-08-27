La nuova edizione di Uomini e Donne è partita col botto, e tra i volti noti che hanno preso parte alla prima registrazione – andata in scena ieri pomeriggio – spiccano diversi ex protagonisti di Temptation Island. Oltre a Flavio Ubirti e Diego Fazio, anche Jakub Bakkour, uno dei tentatori più apprezzati dell’edizione 2024 del reality estivo, ha fatto il suo ingresso nello studio di Maria De Filippi.

Un ex tentatore tra i corteggiatori di Cristiana Anania

A svelare i primi dettagli sulla registrazione è stata la blogger Gemma Palagi, che ha raccontato quanto accaduto dietro le quinte e durante le riprese della puntata. Secondo la sua ricostruzione, tra i corteggiatori scesi per conoscere la nuova tronista Cristiana Anania, è apparso proprio Jakub Bakkour: “Per quanto riguarda i tronisti, poco spazio dedicato a loro (ovviamente, essendo la prima puntata). Flavio Ubirti è piaciuto molto a tutti ed è stato molto apprezzato dagli opinionisti per aver detto che vuole una brava ragazza e la tratterà bene. Anche Cristiana Anania è piaciuta agli opinionisti ed era molto carica, ma agitata! Tra i corteggiatori c’è un ex tentatore (non di questa edizione). Tina ha detto ai tronisti di non scoraggiarsi, perché nelle prossime puntate sarebbero arrivati corteggiatori e corteggiatrici più belli. Hanno fatto anche i primi balli”.

Lorenzo Pugnaloni svela un retroscena su Jakub

A confermare e arricchire il quadro è stato anche il noto esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, che ha raccontato un curioso retroscena legato a Jakub Bakkour. Pare infatti che l'ex tentatore fosse seguito dallo stesso agente di Javier Martinez, tra i protagonisti assoluti dell’ultima edizione del Grande Fratello: “Jakub è stato con lo stesso manager di Javier: infatti ad aprile erano a Milano ad un evento. Ci sono più foto e video di loro insieme”.

Chi è Jakub Bakkour?

Ma chi è davvero Jakub Bakkour, il nuovo volto del trono classico?

Jakub ha 25 anni, viene da Verona e si è fatto notare dal pubblico per il suo carisma durante la sua partecipazione a Temptation Island 2024. Modello e appassionato di fitness, lavora anche nell’azienda di famiglia, specializzata in manutenzione edile.

Un anno fa, in un’intervista a Witty TV, si è raccontato così: “Ho 24 anni, vengo da Verona e nella vita attualmente lavoro con mio padre nella sua azienda di manutenzione. In parallelo lavoro come modello, che è una mia passione. Però ho anche altre passioni, una di queste è lo sport e in particolare il fitness. Cosa mi piace di me? Il fatto che so ascoltare, ad esempio con le donne preferisco che facciano loro il passo nell’esporsi, nell’aprirsi con me, piuttosto che essere io a farmi troppo avanti. Diciamo che è come se lasciassi la precedenza a loro, la vedo come una forma di rispetto. Dove mi vedo tra dieci anni? Lavorativamente ed economicamente sistemato e mi auguro con una bella famiglia.

Se ho un motto nella vita? Non mollare mai! Questa frase me la sono anche tatuata sul petto”.

Riuscirà a conquistare la tronista?

Ora resta da vedere se Jakub riuscirà a farsi notare dalla tronista Cristiana Anania e ad avviare un percorso che possa portarlo davvero a trovare l’amore all’interno del dating show.