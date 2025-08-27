Un volto noto di Uomini e Donne sta per tornare sotto i riflettori: Federico Mastrostefano, ex tronista della stagione 2008/2009, farà il suo ingresso nel parterre dei cavalieri del Trono Over. La notizia è stata anticipata da Lorenzo Pugnaloni, lasciando i fan della trasmissione curiosi e entusiasti di scoprire cosa riserverà questa nuova esperienza.

La storia di Federico a Uomini e Donne

Nel 2008/2009, Federico Mastrostefano ha vissuto l’esperienza da tronista che, come lui stesso ha dichiarato, è stata “una bella esperienza”. Nello studio di Maria De Filippi, Federico ha incontrato e si è innamorato di Pamela Compagnucci, con cui ha avuto una relazione durata circa un anno. La loro storia si concluse sotto i riflettori a L’Isola dei Famosi 7, dove entrambi erano naufraghi.

In quell’occasione, Federico confessò: “L’ho lasciata io in diretta a L’Isola dei Famosi. In quel periodo avevo preso una sbandata per Nina Senicar, è stato lì che mi sono accorto che non ero più innamorato di lei”. Col tempo, il loro rapporto si è trasformato in una sincera amicizia: “Conosco il suo nuovo compagno, è anche diventata mamma, sono contento per lei”.

Il desiderio di tornare sul trono

Per Federico, partecipare nuovamente a Uomini e Donne è un sogno che si realizza. In passato, aveva espresso più volte la voglia di tornare a cercare l’amore attraverso il programma. Nel 2018, in un’intervista al settimanale Nuovo, disse: “Maria, fammi tornare sul trono perché voglio trovare l’amore della mia vita! Sono certo che in trasmissione riuscirei a trovare la persona adatta a me”.

Oggi, single dopo anni di relazioni, Federico è pronto a mettersi in gioco: “Voglio una donna che mi faccia ridere e che sia mia complice. Ma la cosa fondamentale è che ci sia rispetto reciproco”.

Il nuovo capitolo nel Trono Over

Dopo sette anni, Maria De Filippi ha finalmente accontentato il desiderio di Federico Mastrostefano. La scelta di inserirlo nel parterre del Trono Over rappresenta una novità per lui, che fino a oggi era stato un volto storico del trono classico.

I fan non vedono l’ora di scoprire come si evolverà questa nuova avventura e quali sorprese riserverà il ritorno di Federico nella trasmissione più amata del pomeriggio televisivo.