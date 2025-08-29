Una notizia sorprendente ha scosso il mondo dello spettacolo italiano: Benedicta Boccoli, ex protagonista di The Couple, e il compagno Maurizio Micheli sono finalmente convolati a nozze dopo ben 28 anni di relazione.

Il matrimonio, celebrato in gran segreto presso il Comune di Roma, è stato tenuto nascosto fino all’ultimo momento, nonostante solo poche settimane fa la stessa Boccoli avesse smentito pubblicamente l’imminente matrimonio.

La smentita ironica in TV

Intervistata a Estate in diretta, la showgirl aveva liquidato la questione nozze con una battuta: “Ma no, che matrimonio, è troppo presto! In fondo abbiamo solo 136 anni in due, c’è tempo.”

Un commento scherzoso che aveva tratto tutti in inganno — o almeno ci aveva provato.

La rivelazione di Giuseppe Candela

A far saltare il piano di riservatezza è stato il giornalista Giuseppe Candela, che su X (ex Twitter) ha scritto: “Altro che ‘troppo presto’. Dopo 28 anni di relazione, si sposano in gran segreto Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli. Pubblicazioni al Comune di Roma. Cerimonia in forma privata”. Con questa soffiata, la notizia è diventata di dominio pubblico, confermando ciò che la coppia aveva cercato di tenere nascosto.

La conferma via Instagram

A quel punto è stata la stessa Benedicta Boccoli a confermare tutto, pubblicando una foto sul proprio profilo Instagram. Lo scatto, scattato appena dopo la cerimonia, ritrae lei e il marito Maurizio Micheli sorridenti fuori dalle sale comunali: lei con una camicia bianca in pizzo e jeans, lui con un completo elegante.

La didascalia, in pieno stile ironico: “Dopo solo 28 anni di prova… le nozze! Forse c’era ancora tempo, chissà… Micheli appena firmato ha detto: ‘L’unica cosa che mi preoccupa è la prima notte di nozze!”.